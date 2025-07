Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen registrando cifras preocupantes en Euskadi pese a los esfuerzos de prevención y concienciación. El foco continúa puesto en ... los más jóvenes, pues presentan la mayor incidencia de diagnósticos de enfermedades como la clamidia, la gonorrea o la sífilis. Es más, estos casos se han duplicado respecto a los registrados antes de la pandemia. Así lo recoge la memoria del Plan del Sida e ITS de 2024, cuyo nuevo coordinador es el donostiarra Oskar Ayerdi.

- ¿Qué balance hace de las cifras arrojadas en 2024?

- Existe una gran preocupación entorno a las infecciones de transmisión sexual (ITS) porque las cifras son alarmantes. Aun con todas las medidas que se están tomando, todas las infecciones como gonorrea, clamidia o sífilis, van en aumento, sobre todo entre los jóvenes de entre 20 y 34 años. En cambio, las cifras de VIH está paradas y se mantienen estables. Han sido 125 nuevos diagnósticos de VIH en Euskadi -27 en Gipuzkoa-. Fueron 134 en 2023, por lo que no podemos hablar de una reducción significativa, sino de una estabilidad que nos tiene que hacer pensar por qué, a pesar de los esfuerzos y de todas las herramientas que estamos intentar poner sobre la mesa, se siguen produciendo números tan altos, que no descienden. En este sentido, lo que tenemos que hacer es incidir, siempre, en las tres patas fundamentales: diagnosticar, tratar y prevenir.

SALUD SEXUAL «Es necesario abordar las infecciones desde un punto de vista más integral, también los límites o la pornografía»

- ¿Por qué han subido tanto las cifras de ITS entre jóvenes?

- Tenemos que incidir en la coexistencia de varios factores. En estos momentos tenemos a nuestra disposición fármacos que permiten el control de infecciones de transmisión sexual, como el VIH, que son muy positivos porque permiten a las personas tener una mejor calidad de vida, pero a su vez generan un efecto que no es el deseado, una sensación de confianza y por lo tanto una pérdida de sensibilidad al riesgo de contraer alguna de estas infecciones y en consecuencia, puede haber un menor uso del preservativo. Si a esto le añadimos que la sexualidad se entiende de otra manera en cuanto a cuándo se empiezan a tener relaciones sexuales, que se tienen con distintas personas, de distinto sexo... Sumamos otro factor, que es el papel de las redes sociales o de las aplicaciones para conocer gente o para tener contactos sexuales, directamente. El uso de sustancias recreativas o el alcohol para el ocio o tener relaciones sexuales también genera una desinhibición que puede disminuir el uso del preservativo. Todos estos factores generan el escenario idóneo para que estas infecciones se puedan transmitir. Y todos afectan especialmente a la gente joven.

- Está claro que el mensaje de prevención no cala entre este grupo. ¿Qué se debe hacer?

- El programa 2025 incluye un documento, una guía de educación sobre salud sexual, dirigido al ámbito educativo. Cuando hablamos de las infecciones es necesario que las abordemos desde un punto de vista más integral de la salud sexual, con una visión más completa y de forma multidisciplinar. No solo las ITS, también el placer, los límites, la pornografía, el sexting...

- ¿Qué le diría a aquellos que están convencidos de que 'a mí no me va a pasar'?

- El aumento de ITS en este grupo de edad nos demuestra que, al contrario, cada vez le pasa a más gente. Tenemos que acercar el mensaje y hacer esa lectura de decir 'oye, pues esto nos puede pasar a cualquiera y tenemos que saber cómo evitarlo y, en el caso de que suceda, saber cómo actuar para que no genere un problema de salud y lo pueda resolver cuanto antes'.

PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN «Desde 2020, las cifras han crecido de manera exponencial. Hay ahora 1.400 personas en el programa»

- ¿Sigue existiendo un estigma en torno a las infecciones?

- El VIH es el que más estigma ha tenido históricamente y sigue teniéndolo. El camino tiene que ser el de hablar de la sexualidad y de estas infecciones desde un enfoque positivo, libre de prejuicios, y esto nos va a ayudar a que la gente pueda hacerse las pruebas, podamos dar consejos preventivos desde un enfoque realista... Algo que nos va a ayudar a avanzar e intentar superar el estigma es saber que las personas que tienen VIH y que están en tratamiento, que tienen el virus controlado y que tienen la carga viral indetectable, no pueden transmitir la infección. Eso genera confianza en la persona que vive con VIH y tranquilidad al saber que no pueden transmitir la infección a otras personas.

- ¿Cuáles son estos tratamientos?

- La profilaxis preexposición (PrEP) es una de las medidas que se han incorporado en los últimos años. Este programa de prevención combinado ofrece esa seguridad y esa confianza porque se evitan las transmisiones de VIH y eso explica por qué tenemos un aumento de usuarios dentro de este programa, que empezó en torno al año 2019-2020 y ha tenido un crecimiento exponencial hasta ahora. Tenemos más de 1.400 personas que están participando en este programa de prevención. Al principio, hace cuatro años, eran 237 personas las que estaban en tratamiento, y hace dos (2022), 664.

- La mitad de los diagnósticos de VIH se realizaron de manera tardía. ¿Cuáles son las principales dificultades para lograr una detección precoz?

- Tenemos dos retos muy importantes con el diagnóstico, que además son el pilar fundamental de nuestros planes estratégicos. El primero es que todas las personas que tienen VIH sean conocedoras de su infección para poder acceder al tratamiento y mejorar su salud, hacer que todas esas personas que tienen dudas o sospechas de tener VIH, se hagan la prueba. Y la otra es que este diagnóstico lo hagamos lo antes posible. Van muy de la mano.

DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH «La mitad de los diagnósticos han sido tardíos, hace falta que la gente sea conocedora de su infección»

- ¿Y qué medidas se están tomando?

- Uno de los pasos es ofrecer la prueba del VIH con las mayores alternativas que tenemos. Aparte de los recursos asistenciales convencionales como son toda la red de atención primaria, todos los centros de salud o los servicios hospitalarios, hay unas consultas específicas de infecciones de transmisión sexual. En los tres territorios hay consultas de referencia y todas estas consultas tienen un teléfono de acceso directo para la ciudadanía (en Gipuzkoa: 943 00 64 64, San Sebastián, y 943 03 28 45, Mendaro). Las personas que tengan dudas pueden llamar sin haber sido valorados previamente por ningún otro profesional. Aunque no tengan ningún síntoma, se puede llamar por teléfono y solicitar una cita. Otro convenio es el de las farmacias.

- Sin embargo, la cantidad de pruebas rápidas que se realizan en boticas se encuentran estancadas...

- En la red de todo Euskadi hay 60 farmacias, 19 en Gipuzkoa, adscritas a este programa de prueba rápida del VIH, que ya en su momento fue pionero en esta comunidad y que luego se ha utilizado de ejemplo para otras comunidades. Se venían haciendo más de 2.000 pruebas al año entre todas las farmacias y en 2020 bajaron a la mitad, algo que se puede entender por las circunstancias tan especiales que se vivieron ese año. Pero sí que es curioso que desde ese año no ha aumentado. Se han quedado estancadas en 1.000. Por ello, estos últimos meses hemos hecho un refuerzo, una promoción de este programa, renovando la cartelería identificativa de las farmacias, el tríptico que se entrega para informar sobre este programa y realizado una sesión informativa a todas estas farmacias para que recuerden la importancia de su labor en esta estrategia de diagnóstico precoz, para que también se incorporen medidas de información y de prevención, además de hacer la prueba. Veremos a ver si en un futuro este esfuerzo que se ha hecho entre todos facilita que la gente pueda utilizar esta opción de hacer la prueba.