Juan Ramón Amores, en el Senado, donde ocupa un escaño por designación autonómica. José Ramón Ladra

Juan Ramón Amores

Senador y alcalde de La Roda (Albacete)
«La cura de la ELA está cerca pero a mí no me va a tocar»

Al político manchego le diagnosticaron la enfermedad en 2015 y le dieron tres años de vida. Por eso exprime cada segundo, agradece que la ELA le haya hecho mejor persona y revela su sueño más repetido: «Sueño que ando»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:11

Apenas un 5% de enfermos de ELA sobrevive diez años tras el diagnóstico. Juan Ramón Amores, de 48 años, es uno de los pocos afortunados ... que lo puede contar. Alcalde socialista de La Roda (Albacete, 16.000 vecinos, el pueblo de los famosos 'Miguelitos'), este profesor de Educación Física que ha enseñado a nadar a medio pueblo es el único regidor de España con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y también el único senador con esta enfermedad cuya esperanza media de vida es de tres años. Él fue el encargado de defender la Ley ELA en la Cámara Alta el pasado 23 de octubre, un momento con sus señorías aplaudiendo y puestas en pie que no olvidará «jamás». Tampoco olvida otra fecha… Nos lo cuenta en esta entrevista, sentado en su silla de ruedas, haciendo un esfuerzo sobrehumano para hablar (lo que es muy de agradecer) y en compañía de Mónica, su mujer y asistente 24 horas, con la que tiene dos hijos, Iván, de 11 años y Jimena, de 8.

