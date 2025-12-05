«El cáncer de colon no aparece de repente y eso nos da una oportunidad»

Participaron en el Aula de Salud varios especialistas en aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa. De izquierda a derecha: el Dr. Juan Arenas, la Dra. Julyssa Cobián, la Dra. Irantzu Susperregui, directora médica de Policlínica Gipuzkoa; la Dra. Laura Olondris y el Dr. Francisco Zozaya.

Mirari Gómez Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:25

A las puertas de esa época navideña en la que suele ser habitual comer y beber en exceso, se celebró una nueva edición de las Aulas de Salud, centrada, precisamente, en el aparato digestivo. Más concretamente, en el cáncer colorrectal y los tumores digestivos, dos de las patologías más frecuentes en este servicio.

El evento, organizado por Policlínica Gipuzkoa y EL DIARIO VASCO, se celebró en el Auditorio del Estadio de Anoeta y contó con la participación de cuatro reconocidos especialistas en aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa: los doctores Juan Arenas, Julyssa Cobián, Laura Olondris y Francisco Zozaya. Bajo el título 'Salud digestiva en primera persona: el papel de la endoscopia', la charla arrancó con la bienvenida ofrecida por la doctora Irantzu Susperregui, directora médica de Policlínica Gipuzkoa, quien dio cuenta del objetivo del encuentro - «el saber es poder y queremos aportar las claves para conocer mejor la salud digestiva»- y rápidamente dio paso a los expertos.

La encargada de romper el hielo fue la doctora Cobián, quien dividió su ponencia entre el cáncer de colon y el gástrico. El primero «es el cáncer más frecuente a nivel nacional» con 15.000 personas fallecidas por esta causa en 2024 y una estimación de 40.000 casos detectados este año; mientras que el cáncer gástrico, por su parte, «no es tan prevalente». Tras exponer los factores de riesgo y los síntomas principales de cada uno de ellos, haciendo hincapié en que «pueden ser digestivos, pero también generales» y que «han de ser persistentes», terminó incidiendo en la importancia de realizar cribados: «La mayoría de las veces vamos a poder encontrar lesiones premalignas, quitarlas y salvar vidas. Gracias a los cribados la tasa de supervivencia a estos cánceres es superior al 90 %».

Después tomó la palabra la doctora Olondris para centrarse en la función de la consulta de alto riesgo que es «donde se valora a los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer», algo detectable en base a «los antecedentes personales, familiares y también a factores genéticos». Explicó que «la edad es clave cuando se estudia el riesgo» y que «hay dos factores que juegan un papel fundamental: los hereditarios, que llevamos en el ADN, y los ambientales». Estos últimos son «modificables» y se pueden eludir «evitando la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tóxicos como tabaquismo y alcohol y, en términos de dieta, reduciendo el consumo de ahumados, sal y carnes rojas».

Concluyó diciendo que «el cáncer es una enfermedad genética porque siempre afecta a los genes, pero no siempre es hereditaria», algo que «evaluamos en la consulta de alto riesgo»; e indicó que «los pacientes de mayor riesgo requieren de un seguimiento estrecho e individualizado».

La endoscopia y la IA

La ponencia del doctor Arenas versó sobre la endoscopia digestiva, «una de las armas que tenemos para el diagnóstico de muchas enfermedades digestivas», e hizo un recorrido por su evolución histórica y por los distintos tipos en función de la zona a observar: gastroscopia, colonoscopia, cápsula endoscópica, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y ecoendoscopia. El futuro de la técnica pasa por «ser capaces de acoplar microscopios a los endoscopios para no necesitar biopsiar y poder ver directamente al detalle la lesión». Asimismo, la llegada de la inteligencia artificial «nos ha ayudado tanto en la detección como en la caracterización de las lesiones; es decir, la máquina nos ayuda a dirigirnos a las zonas en las que hay lesiones y a localizar más, así como a detectar de qué tipo son».

La última exposición corrió a cargo del doctor Zozaya, quien dejó reflexiones esclarecedoras como que «el cáncer de colon no aparece de la noche a la mañana, sino progresivamente; eso nos da una ventana de oportunidad» de cara a su curación. Y es que «cuanto más avanzada esté la lesión, peor resultado va a tener el tratamiento y, por ende, menor tasa de supervivencia». Por ello, la intención principal es «detectar la lesión cuando es pequeña y resecable de forma sencilla» y así «poder reducir el número de cirugías». También indicó que es importante analizar la lesión que se ha retirado porque «no todos los pólipos son iguales y en función de sus características se va a recomendar un seguimiento u otro».