Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven exhala el humo tras dar una calada a un porro de cannabis, cuyo consumo ha descendido entre adolescentes. E. P.

La aparición de nuevas drogas sintéticas reduce un 20% el consumo de cannabis entre los adolescentes

Las autoridades sanitarias observan una «transformación en los patrones de conducta» y alertan sobre la proliferación de los cannabinoides sintéticos

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

La proliferación de nuevas sustancias sintéticas, junto con una «transformación» de las tendencias de consumo están cambiando el tablero de juego y han provocado una ... caída del consumo de cannabis entre los adolescentes vascos. Su uso se ha reducido por cuarto año consecutivo y la prevalencia entre los más jóvenes ha caído un 20% en seis años. Si en 2018, el 23,8% de los alumnos de secundaria afirmaban haber consumido cannabis en el último mes, actualmente, lo hacen el 19,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años, según revela la 'Monografía sobre cannabis 2025: consumo y consecuencias', presentado por el Ministerio de Sanidad. En el conjunto del Estado se repite esta misma tendencia decreciente, y en las últimas dos décadas el consumo ha caído un 40% en los adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La aparición de nuevas drogas sintéticas reduce un 20% el consumo de cannabis entre los adolescentes

La aparición de nuevas drogas sintéticas reduce un 20% el consumo de cannabis entre los adolescentes