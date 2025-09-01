La aparición de nuevas drogas sintéticas reduce un 20% el consumo de cannabis entre los adolescentes

La proliferación de nuevas sustancias sintéticas, junto con una «transformación» de las tendencias de consumo están cambiando el tablero de juego y han provocado una ... caída del consumo de cannabis entre los adolescentes vascos. Su uso se ha reducido por cuarto año consecutivo y la prevalencia entre los más jóvenes ha caído un 20% en seis años. Si en 2018, el 23,8% de los alumnos de secundaria afirmaban haber consumido cannabis en el último mes, actualmente, lo hacen el 19,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años, según revela la 'Monografía sobre cannabis 2025: consumo y consecuencias', presentado por el Ministerio de Sanidad. En el conjunto del Estado se repite esta misma tendencia decreciente, y en las últimas dos décadas el consumo ha caído un 40% en los adolescentes.

La «transformación en los patrones de conducta y en la percepción del riesgo entre la juventud, posiblemente vinculada a campañas de prevención, cambios en el entorno social y una mayor concienciación sobre los efectos adversos del cannabis», también podrían estar detrás de esta bajada.

No obstante, el cannabis es la droga ilegal más consumida entre la juventud vasca, y Euskadi, la comunidad autónoma del Estado donde más alumnos la consumen de forma habitual. Los últimos datos disponibles del informe del Ministerio de Sanidad dentro de la encuesta Estudes –que se realiza de forma bienal en España desde 1994 y recopila las respuestas procedentes de 1.184 alumnos vascos de 28 centros escolares del País Vasco– revelan que uno de cada cinco estudiantes vascos admite haber consumido cannabis en los últimos 30 días, lo que sitúa a Euskadi como la comunidad autónoma donde más consumo frecuente se hace de esta droga ilegal entre los alumnos de secundaria por delante de Baleares (19%) o Galicia (18,5%). Su prevalencia escala al 24% de los estudiantes que admite haberse fumado un porro en el último año y hasta el 28,7% de quienes admiten haberlo hecho alguna vez en su vida –la edad media de inicio se sitúa en los 14,9 años–; es decir, dos de cada siete. Son dos puntos más que la media estatal, lo que refleja una realidad que va más allá del tonteo con las drogas para algunos adolescentes.

La alta accesibilidad para adquirir el cannabis entorpece su control. La mayoría de los chavales encuestados asegura obtenerlo a través de familiares, amigos, conocidos o 'camellos'. Las zonas de ocio, las tiendas especializadas, las plantaciones propias o los clubes cannábicos son otras vías por donde los adolescentes se mueven para conseguirlo sin demasiadas complicaciones.

Si se atiende a la evolución, los datos reflejan una senda decreciente y muy alejada de las cifras de prevalencia que se alcanzaron en 2008 por parte de este grupo de población:uno de cada tres alumnos vascos de entre 14 y 18 años había consumido cannabis en los últimos 30 días y casi la mitad (el 43%) había consumido en el último año, porcentaje que se reduce al 24% actual. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta bajada?

Los autores del informe citan «la influencia de factores socioculturales, como la aparición de nuevas sustancias psicoactivas o el desplazamiento hacia productos percibidos como menos nocivos, que podrían estar reconfigurando las tendencias de consumo en este grupo de edad» y advierten de las nuevas modalidades de consumo –como comestibles tipo golosinas o snacks y los líquidos para cigarrillos electrónicos (e-líquidos)– y la proliferación de cannabinoides sintéticos, un grupo de sustancias que simulan los efectos del tetrahidrocannabinol (THC), la principal sustancia responsable de los efectos psicoactivos más importantes del cannabis. Empezaron a aparecer en Europa a mediados de la década del año 2000, vendiéndose como sustitutos 'legales' del cannabis.

En este sentido, son considerados, en principio, NSP (nuevas sustancias psicoactivas), y como tal se mantienen en vigilancia a nivel nacional e internacional a través de los sistemas de alerta temprana. Más adelante, si se constata una circulación continuada y unos riesgos potenciales importantes, se realiza una evaluación de la situación y en función de los resultados se puede proponer su inclusión en la lista de sustancias fiscalizadas.

Sin embargo, su «rápida aparición y variabilidad química» dificultan su detección, control y evaluación de riesgos ya que «cuando un cannabinoide sintético es, o está a punto de ser controlado legalmente, los fabricantes tienen una o varias sustancias de sustitución preparadas para la venta», destaca el informe.

Por otro lado, el análisis realizado por el Ministerio alerta de que la potencia del cannabis que se consume ha aumentado «significativamente» en las últimas décadas y presenta concentraciones más altas de tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo de esta droga, conocido como THC, en los productos decomisados, «lo que implica mayores riesgos para la salud». De hecho, en las muestras analizadas, el THC alcanzó el 29% en hachís y el 12,6% en hierba, «cifras muy superiores» a las registradas en décadas anteriores.

Esta mayor potencia está vinculada a un aumento en los riesgos de trastornos mentales, problemas cardiovasculares y dependencia. Y es que a pesar de la percepción popular de que el cannabis no es adictivo, «una proporción de los consumidores desarrolla dependencia», que se manifiesta a través de «tolerancia, abstinencia y búsqueda compulsiva de la sustancia».

No es una droga banal. Es lo que vienen alertando las autoridades sanitarias sobre todo entre la población joven al estar su cerebro aún en desarrollo. El consumo de riesgo de cannabis afecta a un 7% de los jóvenes de 15 a 21 años, según los datos recogidos en la última 'Encuesta sobre adicciones de Euskadi'.

El monográfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones también analiza el impacto sanitario y social del cannabis, que representa «una importante carga para el sistema sanitario». En 2022, estuvo presente en el 46,2% de los episodios de urgencias hospitalarias por consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, fue responsable del 27,4% de las admisiones a tratamiento por drogodependencias, siendo la segunda sustancia tras la cocaína y entre los menores de 18 años, el 93,5% de quienes inician tratamiento por drogas ilegales lo hacen por consumo de cannabis.

Más allá de las repercusiones individuales, los autores del informe destacan las «importantes consecuencias» del consumo en el ámbito de la seguridad vial, ya que el cannabis es la sustancia ilegal más frecuentemente detectada en conductores involucrados en accidentes de tráfico.

Por otro lado, si se atiende por grupos de edad, el descenso de consumo entre los adolescentes de 14 a 18 años contrasta con el de la población adulta, que se mantiene «estable». En el grupo de edad entre 15 y 64 años, el 12% declara haber consumido cannabis en el último mes, una proporción que se ha mantenido en valores similares en los últimos años.