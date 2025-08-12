Actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea» James van der Beek, de 48 años, ha revelado que está enfermo de cáncer colorrectal en estadio 3

12 de agosto 2025

James van der Beek (48 años) ha revelado el primer signo de advertencia de su cáncer de colon, un síntoma que inicialmente pasó desapercibido. El actor estadounidense, conocido sobre todo por su papel en la serie 'Dawson's Creek' (Dawson crece), y que anunció su diagnóstico de cáncer colorrectal en noviembre de 2024, ha compartido en la revista 'Healthline' que no hubo «ninguna bandera roja o algo flagrante» al principio.

Van der Beek describió que antes de su diagnóstico se sentía sano, practicaba la inmersión en frío y estaba en una increíble forma cardiovascular. A pesar de esto, se le diagnosticó cáncer en estadio 3 sin que él tuviera idea de su presencia. El único síntoma que experimentó fue un cambio en sus movimientos intestinales, que él atribuyó a su consumo de café. «Antes de mi diagnóstico, no sabía mucho sobre el cáncer colorrectal», dijo van der Beek, y añadió que no se había dado cuenta de que la edad de cribado había disminuido a 45 años, pensando que seguía siendo 50. Finalmente, una colonoscopia reveló su cáncer de colon en estadio 3.

Primeros signos de problemas en el colon

El profesor Eitan Friedman, oncólogo y fundador de la Unidad de Oncogenética Suzanne Levy-Gertner en el Centro Médico Sheba de Israel, ha confirmado que los cambios en los hábitos intestinales son la principal señal de alarma que debería levantar sospechas de cáncer colorrectal. Otros síntomas incluyen fatiga debido a anemia, sangre en las heces, pérdida de peso, pérdida de apetito y malestar abdominal.

La doctora Erica Barnell, médico-científica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, señaló que la experiencia de van der Beek de no tener signos «evidentes» es común. Barnell explicó en la prensa estadounidense que «muchos cánceres colorrectales se desarrollan silenciosamente, sin síntomas obvios», y para cuando aparecen los síntomas, la enfermedad ya podría estar avanzada.

Los síntomas «más preocupantes»

Según los médicos, los síntomas son «especialmente preocupantes» para aquellos mayores de 45 años que tienen al menos un pariente de primer grado con cáncer de colon u otras neoplasias gastrointestinales, y para quienes padecen una enfermedad inflamatoria intestinal activa, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, según Friedman. La probabilidad general de que una persona de riesgo medio contraiga cáncer colorrectal a lo largo de su vida es del 4% al 5% en países como Estados Unidos.

La detección temprana es crucial. Friedman enfatizó que «se ha demostrado que la colonoscopia a partir de los 45 años, a intervalos de cinco a diez años, conduce a la detección temprana de pólipos que tienen el potencial de volverse malignos, y permite su extirpación como un medio eficaz para minimizar el riesgo de transformación maligna».

Necesidad de cribados

Lamentablemente, Barnell indicó que «el cumplimiento de los cribados en Estados Unidos sigue estando por debajo de los objetivos nacionales, y las brechas son más amplias en las comunidades rurales, de bajos ingresos y minoritarias». Para ayudar a cerrar estas brechas, ella abogó por un mayor acceso a «tecnologías de cribado precisas y no invasivas», junto con esfuerzos para aumentar la conciencia pública.

«A la mayoría de la gente no le gusta hablar de los hábitos intestinales, pero prestar atención a los cambios puede salvarte la vida», dijo Barnell. «El cribado nos da la oportunidad de encontrar problemas temprano, a menudo antes de que te sientas enfermo, y eso puede marcar toda la diferencia».