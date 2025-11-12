El protagonista de una serie de los 90 subasta sus recuerdos para pagar su tratamiento contra el cáncer: «Es el momento de hacerlo» James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', vende su colección personal para combatir el cáncer de colon que padece

El actor James Van Der Beek, mundialmente conocido por su papel como Dawson Leery, ha decidido desprenderse de algunas de las piezas más icónicas de su carrera profesional para cubrir los costos financieros del tratamiento contra el cáncer de colon que padece. El intérprete estadounidense, de 48 años, ha puesto a disposición de los fans una serie de objetos de colección de la querida serie de los años 90, 'Dawson crece', y de la película 'Juego de campeones' ('Varsity Blues').

La subasta se llevará a cabo a través de Propstore, como parte de su 'Subasta en vivo de recuerdos de entretenimiento', y se celebrará del 5 al 7 de diciembre. Van Der Beek ha confirmado que el 100% de lo recaudado se destinará a ayudar con los gastos de su batalla contra la enfermedad.

Artículos de 'Dawson crece'

La subasta incluye piezas que conmemoran momentos clave de la serie 'Dawson crece' (Dawson's Creek'), que se emitió durante seis temporadas entre 1998 y 2003 y que aún puede verse en varias plataformas. Entre los tesoros más esperados se encuentra el collar que Dawson regaló a Joey Potter (interpretada por Katie Holmes) para su baile de graduación. Se estima que esta joya podría alcanzar un precio de entre 26.000 y 52.800 dólares (22.000-45.000 euros).

Otros artículos notables incluyen el atuendo que Dawson usó en el episodio piloto, una camisa marrón de franela. Se prevé que este vestuario alcance cerca de 3.500 euros Además los seguidores de 'Varsity Blues' (1999) también podrán pujar por los tacos de fútbol americano y la gorra de los West Canaan Coyotes que el actor usó en dicho filme.

El actor, padre de seis hijos, explicó que la decisión de subastar estos artículos se debe a la necesidad que ha surgido de los recientes «giros inesperados» de la vida. Van Der Beek expresó su sentir en un comunicado: «He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y... está claro que ese momento ha llegado». Aunque siente una «nostalgia» al desprenderse de ellos, le complace compartirlos con quienes han apoyado su trabajo a lo largo de los años.

La batalla de Van Der Beek contra el cáncer

La subasta tiene lugar en medio de la difícil lucha de Van Der Beek contra el cáncer colorrectal. El actor fue diagnosticado con cáncer en etapa 3 en noviembre de 2024, aunque había estado lidiando con la enfermedad de manera privada desde agosto de 2023. Ha sido transparente sobre la dureza de su situación, describiendo el último periodo como «un año difícil». Previamente, en 2024, había recurrido a la venta de camisetas de fútbol firmadas para ayudar a cubrir los gastos médicos.

Van der Beek explicó hace unos meses que antes de su diagnóstico se sentía sano, practicaba la inmersión en frío y estaba en una increíble forma cardiovascular. A pesar de esto, se le diagnosticó cáncer en estadio 3 sin que él tuviera idea de su presencia. El único síntoma que experimentó fue un cambio en sus movimientos intestinales, que él atribuyó a su consumo de café. «Antes de mi diagnóstico, no sabía mucho sobre el cáncer colorrectal», dijo van der Beek, y añadió que no se había dado cuenta de que la edad de cribado había disminuido a 45 años, pensando que seguía siendo 50. Finalmente, una colonoscopia reveló su cáncer de colon en estadio 3.

Homenaje en Nueva York

La salud del actor ha afectado sus compromisos profesionales recientemente. El pasado mes de septiembre, Van Der Beek tuvo que cancelar su participación en el reencuentro del elenco de 'Dawson crece' en Nueva York debido a su delicado estado de salud. El evento de reunión, celebrado en el Richard Rodgers Theatre, buscaba recaudar fondos para la organización F Cancer y para el propio Van Der Beek.

A pesar de su ausencia física, Lin-Manuel Miranda leyó el guion en su lugar, y la esposa y los seis hijos del actor asistieron en su representación. Van Der Beek apareció en un video sorpresa, donde agradeció a los fans, aunque su apariencia visiblemente más delgada generó preocupación entre sus seguidores.

A pesar de las dificultades, el actor mantiene un espíritu optimista, señalando que hay «motivos para el optimismo» y que se siente bien. Ha manifestado su gratitud por el «apoyo incondicional» que ha recibido de sus amigos y seguidores. Van Der Beek ha seguido actuando mientras prioriza a su familia en medio de su tratamiento.