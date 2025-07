3.173 guipuzcoanos tienen un plan individual de cuidados paliativos

Cada vez es mayor el número de personas que sufren problemas de salud crónicos que las llevan a una situación de enfermedad avanzada previa al ... final de la vida, de duración variable y difícil de prever. No significa que estos pacientes vayan a fallecer en los próximos días, semanas o meses, sino que en su situación actual es imprescindible arbitrar medidas encaminadas a abordar sus necesidades teniendo en cuenta que la enfermedad no va a ser curada. Cuando uno de estos enfermos es identificado por su profesional de referencia como paciente con necesidad de cuidados paliativos se activa en su historia clínica un plan individualizado que recoge las actuaciones físicas, emocionales, socio-familiares, espirituales y culturales que desea recibir.

A finales del año pasado, 3.173 guipuzcoanos contaban con un Plan Individualizado de Atención Cuidados Paliativos (PIA), que recoge información resumida sobre varios aspectos clínicos y a priorizar actuaciones y tareas de acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente y sus cuidadores. Un elemento de información compartido entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales que realizan seguimiento a ese enfermo y que a finales de 2024 tenían cumplimentado un total de 7.519 vascos en paliativos, tanto los institucionalizados en residencias como los que no. Así se desprende de una documentación remitida al Parlamento Vasco por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una solicitud de información de Rebeka Ubera, de EH Bildu.

El formulario PIA recoge las necesidades, deseos y valores del paciente y su familia, buscando ofrecer un cuidado que sea relevante y significativo para ellos. El tratamiento y la atención, incluyendo alternativas si están claramente documentadas y comunicadas, permiten tomar decisiones informadas a los profesionales. No obstante, el consejero detalla que el hecho de que un persona en paliativos no tenga registrado este documento «no significa que no haya tenido las conversaciones pertinentes con el equipo asistencial y que no se haya consensuado la planificación de cuidados y conste recogido en otros apartados de la historia clínica electrónica».

Atención psicológica

Entre las necesidades de ayuda adicional que requieren este tipo de pacientes está la emocional, la relativa a la salud mental. Osakidetza cuenta para ello con profesionales de psicología y de trabajo social para la atención específica o en situaciones de mayor complejidad de estas personas y sus familiares. El pasado año, un total de 2.201 enfermos paliativos precisaron de ayuda psicológica para sobrellevar su sufrimiento, según detalla Martínez en otra información en respuesta a la parlamentaria de la coalición soberanista.