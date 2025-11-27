El restaurante vasco en Japón con más de 20 años de historia: «Los vascos están en todas partes» Bistro Babylon, ubicado en la ciudad de Fukuoka, ofrece desde hace más de dos décadas todos los platos típicos de la gastronomía vasca en el país nipón

M. S. Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

«¡Los vascos están en todas partes!», ha comentado una usuaria en redes al haberse encontrado con un restaurante vasco en Japón. «Estoy de vacaciones en Fukuoka y estaba buscando una cafetería para desayunar, cuando me encontré con esto», ha contado junto a un par de fotografías la usuaria sorprendida.

Se trata de Bistro Babylon, un restaurante con más de 20 años de historia y en cuya fachada puede leerse la carta en japonés así como apreciarse su decoración con varios lauburus y letras con la tipografía típica vasca.

El restaurante vasco se encuentra ubicado muy cerca del Gimnasio Central Municipal en Akasaka en la ciudad japonesa de Fukuoka y aunque abrió en 2020, ya llevaba más de 15 años abierto en otra ubicación de la misma ciudad.

Platos típicos de la gastronomía vasca en Japón

Y es que Bistro Babylon ofrece desde hace más de dos décadas todos los platos típicos de la gastronomía vasca en el país nipón, desde txuleta hasta pimientos rellenos, pasando por mejillones y todo tipo de pescados, además de sus famosas galettes, típicas de la región de Iparralde.

El restaurante también cuenta con todo tipo de postres como pastel vasco y tarta de queso. Además suele celebrar eventos que mezclan la cultura vasca y japonesa, como el día de la sidra y el festival lunar.