Japón y Euskadi se unen a través de la gastronomía

Son más de 14.000 kilómetros los que separan Errenteria de Osaka. Una distancia enorme. No obstante, los vecinos de la villa podrán trasladarse hasta la ciudad japonesa de la mano de Bixigarri Gastroteka y su jefe de cocina, Imanol Lasa, que colaborará con el excelente chef nipón Yoshitsugu Yamamoto, dueño del Restaurante Alarde con Estrella Michelin.

Una colaboración que se encuentra enmarcada en el festival del Atlantikaldia, que demuestra que además de la música cuenta con otros ingredientes que sin duda lo convierten en algo muy atractivo. Y es que pocas veces se puede tener la oprtunidad de disfrutar de una sesión en directo de elaboración llevada a cabo por unas manos tan sofisticadas como las de Lasa y Yamamoto.

Euskadi y Japón. Dos tierras de tradiciones, de culturas muy arraigadas, que se unirán este sábado a partir de las 19.00 horas en la Plaza de los Fueros. En esa línea, alguno podría pensar que una distancia tan grande puede suponer una diferencia enorme a la hora de cocinar. Sin embargo, como destaca Lasa, «Japón y Euskadi son dos cocinas muy bien reconocidas en el mundo y además compartimos varias cosas como por ejemplo el respeto al producto, que es la base fundamental». Además, «allí también se considera la comida como algo clave para su cultura, por lo que ambos lugares tienen en alta estima a la gastronomía».

«Utilizaremos pescado como parte central de los platos, ya que ambos lugares utilizan ese producto como base»

Por ello, la intención de ambos cocineros será crear una unión. Para lograrlo ha habido que seguir un proceso de creación. «Cada uno de los cocineros hemos propuesto distintos pintxos, en mi caso puse sobre la mesa ideas propias de Euskadi mientras que Yoshi, planteó algunos platos japoneses», asegura el cocinero hondarribitarra.

Dicho intercambio finalizó con cuatro pintxos que serán desvelados mañana por la tarde. No obstante, ambos cocineros anuncian algunas de las claves de esos manjares. «Lo que queremos es representar ambas culturas, por ello utilizaremos pescado como parte central de los platos, ya que ambos lugares utilizan ese producto como base fundamental». Como no podía ser de otra manera se utilizarán el bonito, la merluza o el atún.

No obstante, a este producto «le añadiremos tintes provenientes de tierras niponas». Para ello, tanto Lasa como Yamamoto apostarán por productos como «la salsa ponzu o las algas», así como de técnicas tan interesantes como la tempura.

Todo ello hará que quien pruebe los pintxos se encuentre con sabores «muy neutros que representan de la mejor manera posible el producto». Y es que como destaca Lasa, «serán platos tradicionales vascos con algún toque oriental».

Una pasión, una amistad

Por su parte, pocas personas hay que amen tanto cocinar como quienes se dedican a ello a diario. Y es que tanto Yamamoto como Lasa comparten la pasión por la gastronomía. Sin embargo, ¿cómo ha llegado a darse esta colaboración? «Tanto Yoshi como yo estuvimos trabajando en el Restaurante Alameda de Hondarribi y desde entonces nos conocemos», recuerda Lasa. Asimismo, el cocinero local relata cómo le conoció fuera de las cocinas. «En 2022 acudí a Japón con Gorka, el dueño de Alameda, y desde entonces guardo una bonita amistad con Yoshi, fue una experiencia increíble y en cuanto tuve que pensar en alguien para hacer algo, sin duda el primero en la lista era él.

