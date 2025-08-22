El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes» La vecina de Vitoria ha explicado el drama que vive desde hace tres años

Un nuevo caso sobre okupaciones llama la atención de los ciudadanos en las últimas horas. Se trata de Josefina, una mujer de 78 años, quien asegura estar viviendo un verdadero «infierno» después de que una antigua inquilina ocupara su casa, robara sus joyas y las vendiera. Una situación con okupas que vuelve a acumular minutos de televisión.

Su historia ha salido a la luz en el programa 'En boca de todos' de Cuatro, durante el cual su presentador, David Alemán, describió la situación como «impresionante», señalando que «Josefina está desesperada porque mientras ella malvive y lucha por recuperar su casa con 78 años, su okupa está de vacaciones...». Lo más indignante de su situación es que, a pesar de la ausencia de la okupa, se ha observado «movimiento» en la residencia de Josefina, según reportó una periodista del programa.

Un «calvario» de tres años

Josefina relató ante las cámaras «el calvario» que ha sufrido durante los últimos tres años. La historia comenzó cuando Josefina, en «su momento», le alquiló dos habitaciones a esta mujer. Sin embargo, la situación tomó un giro mientras Josefina estaba de viaje. Fue entonces cuando se enteró de que su inquilina «le estaba vendiendo sus joyas». Al regresar, ya era demasiado tarde: la inquilina «había cambiado la cerradura y se había empadronado en su casa con seis personas más».

A pesar de tener «dos sentencias a favor», Josefina relató que encuentra en un limbo legal, esperando que «un juez tenga la mínima conciencia» para actuar. La situación se agrava al conocerse que la okupa cuenta con condenas previas por robo.

La indignación en el plató de 'En boca de todos' se disparó cuando Josefina reveló los detalles de la vida de lujos de la okupa. Entre lágrimas, Josefina clamó que «Mientras mi okupa de vacaciones, se compró un buen coche, es que está ingresando 4.000 euros al mes, ¡cómo no se va a ir de vacaciones!». Mientras tanto, Josefina, la legítima propietaria, se ve forzada a sobrevivir «en una habitación que me dio la trabajadora social», llegando a hacerlo durante un tiempo en un trastero.