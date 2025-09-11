Un recurso de la Junta de extremadura retrasa el juicio contra los menores por el asesinato de su cuidadora

La resolución del caso más duro de los últimos años en Badajoz se pospone un mes. El juicio contra los tres menores acusados del asesinato ... de su cuidadora, Belén Cortés, se pospone a octubre. Inicialmente estaba previsto para el próximo viernes 19 de septiembre.

La fecha del juicio se ha trasladado al 29 de octubre, lunes, y se espera que se celebre en tres sesiones, por lo que también habrá testimonios los días 30 y 31 de este mes. Están citadas una treintena de personas entre peritos, forenses y testigos.

La causa del retraso es que la Junta de Extremadura, que está implicada en la causa porque los menores estaban tutelados por esta administración en el momento de los hechos, ha presentado un recurso. Piden que comparezca en el proceso la entidad a la que subcontrató para gestionar la vivienda tutelada en la que sucedieron los hechos, narra HOY.

La Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los menores han pedido que sea la Junta la que comparezca como responsable, e inicialmente, iba a ser así en el juicio previsto para el 19 de septiembre. Sin embargo, según indica el letrado del menor de 15 años procesado, José Duarte, la administración regional ha presentado un recurso para pedir que se implique también a la subcontrata, por lo que se ha pospuesto el proceso para dar tiempo a que se resuelva este trámite y el juez decida al respecto.

Los cargos

La Fiscalía de Menores considera a los dos varones, que tenían 14 y 15 años en el momento del crimen, autores del asesinato y a la chica, de 17, cómplice de los hechos. Por ello el Ministerio Público solicita seis años de internamiento para ellos y cinco para ella. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita penas más duras, de seis años para los varones y de ocho para la menor. También reclaman una indemnización de medio millón de euros a la Junta de Extremadura como responsable de la supervisión de estos menores cuando ocurrieron los hechos.

Según ha podido saber HOY las partes creen que no habrá conformidad antes del juicio, es decir, no se cerrará con un trato entre la Fiscalía de Menores y los imputados. Esto se debe a que al menos dos de los procesados, el menor de 15 años y la joven de 17, mantienen su inocencia.

Si son condenados los menores seguirán cumpliendo su pena en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, en el que están internos desde que sucedió el crimen el pasado mes de marzo. Una vez que cumplan la mayoría de edad, los 18 años, los juzgados tendrán que determinar si finalizan su reclusión en este mismo espacio o pasan los últimos años de la pena en un centro penitenciario convencional.

El cuarto menor

En el juicio será determinante el testimonio del cuarto menor que fue testigo de los hechos y huyó a otro piso tutelado para alertar de lo que estaba ocurriendo.

El suceso ocurrió el 9 de marzo en torno a las diez de la noche. Los dos menores varones de 14 y 15 años habían regresado al piso tutelado de la Urbanización Guadiana 24 horas antes y trataron de volver a marchase. Atacaron a Belén Cortés a la que la policía encontró asesinada con golpes y signos de asfixia. Luego cogieron el coche de su cuidadora, junto con la chica de 17 años, y huyeron en dirección a Mérida, donde fueron detenidos.

Además de cargos por la muerte de la cuidadora de 35 años se les imputa robo, ya que se llevaron objetos de ella, entre ellos su móvil, y también un delito contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso.