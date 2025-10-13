El psicólogo Fernando Azor sobre la ansiedad: «El Alprazolam o Trankimazin no es la solución, sino realizar ciertos ejercicios» Frente a la estrategia de evitación, Fernando Azor explica que el tratamiento de las crisis de ansiedad se logra por medio de «tareas y ejercicios en consulta para poder controlar y gestionar ese tipo de sensaciones»

El reconocido psicólogo clínico Fernando Azor ha compartido un análisis detallado sobre el impacto del Alprazolam, el fármaco conocido comercialmente como Trankimazin, en el manejo de las crisis de ansiedad. Azor ha examinado tanto la utilidad inmediata del fármaco como sus limitaciones en el proceso de gestión a largo plazo.

Según la explicación de este experto, este tipo de medicamento ejerce un efecto tranquilizante rápido y eficaz. Al ser ingerido, el fármaco consigue «reducir mucho los niveles de malestar» debido a que atenúa tanto «las respuestas fisiológicas como las emocionales». Esto provoca que la persona se sienta más tranquila, ya que «el nivel de alerta se baja». El psicólogo reconoce que el medicamento es «muy muy útil y en momentos en los que la persona no está siendo capaz de poder gestionar» sus sensaciones.

Sin embargo, Azor advierte que, si bien el Alprazolam proporciona un alivio inmediato, no constituye una solución real al problema de fondo. El uso constante del medicamento para paliar el malestar impide al paciente desarrollar herramientas propias de afrontamiento. Azor asegura que, si la persona depende de que «la solución viene precisamente de este fármaco, entonces no va a poder gestionar adecuadamente sus crisis de ansiedad».

Salud mental y medicación

El foco del error, según el psicólogo, se encuentra en el esfuerzo por evitar las sensaciones desagradables. Este enfoque lleva a los pacientes a concentrarse en la evasión. En palabras de Azor, «nos vamos a enfocar mucho en qué es lo que hay que hacer para no sentir», algo que considera no va a la raíz del problema. Este error no se limita solo al uso de fármacos, sino que también ocurre cuando la persona se centra excesivamente «solo en relajación o en buscar desconexión de las sensaciones» o en el uso exclusivo de técnicas de relajación.

Frente a la estrategia de evitación, Fernando Azor insiste en que el tratamiento efectivo para las crisis de ansiedad debe abordarse profesionalmente. El manejo y control de la ansiedad, concluye, «se hace por medio de tareas y ejercicios en consulta que la persona utiliza para poder controlar y gestionar ese tipo de sensaciones».