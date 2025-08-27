Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga el origen de uno de los incendios que están arrasado Castilla y León este verano. Guardia Civil

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

Hasta ahora, la Guardia Civil ha detenido a tres personas (e investigado a otras tantas) como presuntos responsables de seis de los numerosos incendios declarados en Castilla y León este verano

Óscar F. Civieta

Zamora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:48

Se calcula que, hasta el momento, los incendios que están arrasando Castilla y León desde hace tres semanas han calcinado ya unas 150.000 hectáreas. ... La gestión de los fuegos ha provocado encarnizadas críticas a la Junta de Castilla y León y también reproches cruzados entre el PP (que está al frente de la mayoría de las Comunidades Autónomas afectadas) y el PSOE (Gobierno estatal).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  5. 5 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  10. 10

    «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores