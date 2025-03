«Nos preocupa que se compartan fotos de niños en WhatsApp»

Si hablamos de protección de datos, el ámbito de la educación «es uno de los más sensibles de la sociedad», asegura Unai Aberasturi (Bilbao, 1978), ... presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos -AVPD- y un profesional que sabe lo que es trabajar codo con codo con las administraciones para garantizar «el honor y la intimidad» de toda la ciudadanía. Precisamente, para proteger a los alumnos, el departamento de Educación ha implantado en algunos colegios vascos un sistema de 'software' libre en sus ordenadores, llamado Iradi. Es una alternativa a Google Workspace, aplicación que provocó un aviso de la AVPD al Gobierno Vasco el año pasado «por la vulneración de la protección de datos». Este jueves, el parlamento vasco instó a Educación a seguir potenciando este proyecto piloto.

- ¿Cómo reaccionó Educación tras el apercibimiento de sanción que propusieron por el uso de Google Workspace?

- En mi opinión, bien. Tras esa resolución que sancionó algunos aspectos del tratamiento de datos derivado del uso de la plataforma de Google se hizo una reflexión, que ha llevado a crear un espacio de colaboración y cooperación entre las diferentes instituciones implicadas, con el objetivo de impulsar buenas prácticas en el tratamiento de datos en los centros educativos.

- ¿Por eso se ha impulsado la creación de la plataforma Iradi?

- En efecto. Su progresiva implantación es una buena noticia, por ser una herramienta que plantea un entorno más seguro. La colaboración entre la AVPD y Educación tiene que continuar para que en los centros se desarrollen buenas prácticas en materia de protección de datos.

- ¿Es este el momento idóneo para abrir un gran debate sobre la digitalización en los colegios?

- Desde luego que es un momento interesante para reflexionar sobre cómo queremos digitalizar este sector y qué queremos enseñar a nuestros hijos cuando afirmamos que tienen que adquirir competencias digitales.

- A ver. ¿Queremos, simplemente, que aprendan a utilizar unas aplicaciones y aprovechen al máximo las potencialidades de las mismas? ¿O queremos que, además, tengan una visión crítica sobre lo que suponen las nuevas tecnologías? Nosotros tenemos muy claro que uno de los elementos esenciales que tiene que guiar esa reflexión es el riesgo de un mal uso de las nuevas tecnologías para la privacidad.

- En la comisión parlamentaria de Educación a la que fue invitado recientemente alertó de diversos riesgos en el ámbito escolar.¿A qué le deben temer los directores de los colegios?

- En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los centros educativos se tratan datos de carácter personal constantemente. Pero esto no es nuevo, la protección de datos ha sido una preocupación histórica en este ámbito.

- ¿Cuáles son los factores más relevantes a nivel educativo en materia de protección de datos?

- Primero, que la mayoría de datos se refieren a un colectivo sensible, como es el de los menores de edad. Segundo, que la cantidad de datos que se trata es muy alta. Por último, en algunos casos se trata de datos sensibles, que tienen que ver con la religión, la salud, la situación social del alumnado... La educación es un sector estratégico para nosotros.

- ¿Qué pasa cuando los colegios integran nuevas tecnologías?

- Es interesante, ya que si se utilizan mal pueden poner en riesgo diferentes derechos e intereses de los menores, entre ellos la privacidad. Tenemos que ser conscientes, como sociedad, de la existencia de esos riesgos y de la importancia de hacer un buen uso de las nuevas tecnologías.

- Hay colegios en Euskadi que siguen permitiendo el uso libre de los móviles inteligentes dentro de sus instalaciones. ¿Qué dice sobre esto la normativa?

- Exige que se haga una evaluación de impacto, a fin de conocer cómo va a afectar a la privacidad de las personas. Esta evaluación es muy importante, puesto que ayuda a valorar si el uso de una herramienta tecnológica, por ejemplo una plataforma digital concreta, afecta de manera gravosa o no a la privacidad.

- Es decir, que aunque dicha plataforma parezca muy buena eso no significa que se pueda utilizar, ¿verdad?

- Exacto.

- Se debate mucho sobre cuándo se le da un uso pedagógico y cuándo uno personal a la tecnología. ¿Dónde está la línea que separa ambas cosas?

- Este es uno de los principales problemas del uso de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. Sea en el ordenador, en los teléfonos móviles... El propio diseño de los dispositivos hace que sea muy difícil separar el posible uso con fines educativos o personales.

- ¿Por qué?

- Porque al lado de la aplicación que se quiere utilizar con fines educativos se encontrará otra aplicación, la cámara o el acceso a una red social que pueden utilizarse con fines personales. Del mismo modo, resulta muy difícil en la práctica controlar si se está haciendo un uso irregular de los dispositivos. El objetivo tiene que ser que en los centros se utilicen dispositivos y herramientas que constituyan entornos seguros.

- ¿El departamento de Educación está al corriente de esa 'sensibilidad' de la que hablaba usted en la comisión sobre la protección de datos?

- Sí, yo diría que sí. En términos generales, las administraciones, evidentemente también Educación, están sensibilizadas con la importancia de proteger los datos de la ciudadanía vasca.

- ¿Siente que se pone demasiado el foco en los menores cuando se habla de problemas con la privacidad en redes sociales?

- No, no lo veo así. Lo considero adecuado ya que constituyen un colectivo sensible o vulnerable por estar en una fase de desarrollo y porque todavía son menos conscientes de la importancia de proteger su privacidad y de los riesgos que a futuro puede implicar un mal uso de las nuevas tecnologías.

- ¿Y qué hay de los adultos?

- Pues que todavía hoy llevamos a cabo prácticas poco adecuadas, como la de subir diariamente fotos a nuestro estado de WhatsApp o descargarnos aplicaciones sin tener claro qué implicaciones tiene esa práctica para nuestro derecho a la protección de datos.

- La última encuesta que realizó la AVPD arroja el dato de que solo el 52% de los vascos está preocupado por su privacidad en internet. ¿Esa cifra es alta... o baja?

- Tiene una doble lectura. Por un lado, es positivo en la medida en que la concienciación ciudadana en materia de protección de datos es cada vez mayor. Esto se refleja también en el hecho de que cada año son más las reclamaciones y denuncias que nos llegan. Pero, por otro lado, la cifra sigue siendo baja y queda mucho trabajo por hacer a la hora de concienciar a la ciudadanía vasca.

- ¿Qué le pareció la cantidad de gente que el año pasado se dejó escanear el iris de los ojos a cambio de dinero en Euskadi?

- Preocupante. Tuvimos que hacer una campaña de comunicación muy importante para alertar a las personas del riesgo que suponía hacer eso para una empresa privada.

- En nuestro día a día, ¿en qué momento podemos vulnerar el derecho a la intimidad de la gente que nos rodea?

- En muchas ocasiones: compartiendo la foto de otra persona en las redes sociales, incluir a alguien en un grupo de WhatsApp, instalar una videocámara en un portal que graba el espacio público…

- ¿Han recibido denuncias relacionadas con un mal uso de la inteligencia artificial -IA-?

- No, aún no. Con todo, el uso de la IA en el sector público vasco plantea problemas y retos de envergadura. Somos conscientes de que su uso es todavía es incipiente, pero también sabemos que hay sistemas de IA ya implantados. En algunos casos, se nos plantea la duda de si esos sistemas cumplen con la normativa de protección de datos. Será labor de la AVPD acompañar en este proceso y proteger a la ciudadanía de los posibles usos irregulares de esa tecnología disruptiva.

- ¿Y qué pasa con esos padres o abuelos que suben de manera compulsiva a las redes sociales las fotos de hijos, nietos...? ¿Le preocupa?

- Sí. Y es una sensación compartida entre las diferentes autoridades de control. Nos hemos acostumbrado a exponer nuestras vidas de manera cotidiana y natural, sin ser conscientes muchas veces de los riesgos que ello representa para la protección de nuestros datos y para otros derechos, como puede ser la propia salud. Es necesario que desarrollemos campañas de sensibilización y formación para impulsar una cultura de protección de datos, que sitúen a la privacidad en el centro.

La Autoridad Vasca de Protección de Datos celebró recientemente una gala en la que se conmemoraron sus 20 años de existencia. Dos décadas de revolución tecnológica en las que la sociedad se ha digitalizado a una velocidad de vértigo.

- ¿Cómo ha cambiado el mundo de las conexiones en los últimos 20 años?

- Muchísimo. La tecnología ha evolucionado una barbaridad y hemos incorporado a nuestras vidas herramientas que utilizamos con normalidad y que han cambiado la forma de relacionarnos. Pero también hemos ido interiorizando la importancia de controlar lo que sucede con nuestros datos, sobre todo en internet.

- ¿Cree que la falta de privacidad es una amenaza global?

- Sí, y además, desde algunos rincones del planeta nos llegan discursos peligrosos, poco comprometidos con el respeto a la privacidad. Será trabajo de la AVPD intentar que ese respeto a la privacidad constituya un elemento central en la vertebración de la sociedad vasca.

- ¿Las administraciones son conscientes de estos problemas?

- En términos generales, sí. Hoy por hoy, lo normal es que los entes públicos conozcan la normativa de protección de datos y estén concienciados con la importancia de respetar el derecho a la privacidad. Además, hay que tener en cuenta que tienen delegados de protección de datos que velan porque en las organizaciones se respeten esa normativa.

- ¿Y siempre se respetan las normas?

- No. A ver, en ocasiones te encuentras con prácticas que vulneran esas normas: porque una ciudadana quiere saber qué datos tiene sobre su persona una administración y esta última no le contesta; porque se han instalado videocámaras sin informar a la ciudadanía; porque en una organización ha habido una brecha de seguridad porque no se cuentan con las medidas de seguridad oportunas... En esos casos, es función de la AVPD proteger a la ciudadanía frente a posibles vulneraciones de derechos.