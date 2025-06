Las preguntas de la selectividad vasca: corregir a ChatGPT, un batzoki de 1894 o la Constitución del 78

J. F. San Sebastián Martes, 3 de junio 2025, 14:13 Comenta Compartir

Las preguntas que entran en las pruebas de selectividad, oficialmente la PAU, siempre presentan alguna curiosidad y nos plantean el reto a los que no somos alumnos participantes de si sabríamos contestarlas correctamente. En Euskadi las preguntas de historia han tocado dos de los periodios más recientes, ambos correspondientes a finales del siglo XIX y al siglo XX. En concreto los alumnos que han comenzado este martes sus exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad en la comunidad autónoma vasca debían comentar uno de los dos textos propuestos. Uno de ellos estaba centrado en los estatutos de un 'batzoki' de Bilbao en 1894 y el otro era parte de la Constitución española de 1978, un ejercicio valorado en cuatro puntos.

Los alumnos vascos además tenían otro ejercicio, valorado con un máximo de dos puntos, basado en el diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, celebrada el 1 de septiembre de 1931. La formulación de la pregunta 'Reflexión crítica de las fuentes' se adapta totalmente a una de las herramientas que más utilizan los estudiantes en los últimos años, la inteligencia artificial.

«Acabas de entrar en la revista de tu instituto como responsable de la sección de divulgación histórica. Los compañeros te han comentado que disponen de un texto realizado mediante ChatGPT, pero que dudan sobre su rigurosidad. De modo que te han solicitado la revisión del siguiente texto para detectar y corregir posibles errores. Cinco son los errores a localizar», plantea este ejercicio de Historia de España. Aquí va el texto íntegro por si quieres jugar a resolverlo:

«Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como ser humano; (…) y si el derecho constituyente, como norma jurídica de los pueblos civilizados, cada día se aproxima más al concepto de tiranía, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la desigualdad de los seres desiguales (…). Dejad, además, a la mujer que actúe en Derecho, que será la única forma de que se eduque en él, y de influir cuáles fueron los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviera....

(…) Yo me he regocijado pensando en que esta Constitución será, por su época y por su espíritu, la mejor, hasta ahora, de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada, y que las mujeres bien en ella como en su desarrollo del Gobierno provincial que a los quince días de venir la Monarquía dé más justicia a la mujer que en los últimos veinte siglos de República. Pienso que si este último país late en el derecho (de sufragio) a la mujer ya en el reconocimiento, aun en que el derecho en fin ha sido hurtado a la mujer una vez, otra vez no se le hurtará, pero que no nos quiere traer las auras de la verdad, y me enorgullezco con la idea de que si mañana llega una nueva era de opresión de la mujer (…). Y digo, señores de la Cámara latína no dejéis que se ría nuestra nación latína de un pueblo por la cabeza de su Constitución, en días democráticos, la liberación de la mujer, vuestra compañera«.

Solamente hay que identificar las cinco informaciones incorrectas y corregir los errores que se detecten. El siguiente ejercicio era más tradicional ya que los jóvenes debían seleccionar entre 'La crisis de 1917' y la 'Revolución industrial vizcaína' para explicar las principales causas del hecho histórico elegido. Y el tercer ejercicio era elegir otro acontecimiento histórico para explicar en 150 palabras sus principales consecuencias, a elegir entre 'El franquismo en el País Vasco: crecimiento económico y cambio social' y 'La autarquía económica'.

En el examen de euskera de esta Selectividad vasca ha destacado el texto firmado por la periodista andoaindarra Amagoia Mujika titulado 'El arte de enfadarse bien'. El primer ejercicio consistía en responder a preguntas tipo test y en el segundo debían redactar un artículo de opinión o un correo electrónico.

Además del examen de Euskera e Historia de España, los alumnos de la Selectividad se enfrentan hoy también (depende de la rama de Bachillerato que hayan hecho) a asignaturas como Química, Francés, Historia del Arte o Dibujo Técnico II.