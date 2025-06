Arranca la Selectividad: «En Euskera nos han pedido un artículo de opinión sobre el enfado»

El examen de la Selectividad del curso 24/25 ya ha dado esta mañana el pistoletazo de salida. Miles de estudiantes se han sentado esta ... mañana en las diversas facultades de la Universidad del País Vasco -EHU- en las que se ha organizado la Prueba de Acceso a la Universidad -PAU-, que ha arrancado con el examen de Euskera. «En el artículo de opinión nos han preguntado por el tema del enfado y cosas filosóficas de Aristóteles y tal», resumía ya aliviado Julen, un estudiante irundarra del instituto Pío Baroja que se agolpaba junto a cientos de estudiantes junto a las puertas de la Facultad de Economía y Empresa esta mañana.

El examen de Lengua Vasca era el primero en Euskadi para los 13.130 estudiantes que se han matriculado en la PAU. La prueba ha constado de dos partes diferenciadas: lectura y lenguaje, y producción de texto. En esta última parte los alumnos han tenido que hacer una especie de ensayo o texto de opinión sobre un tema que versaba sobre el enfado y asuntos filosóficos. En la primera de las partes, clásica también de este tipo de exámenes, había un texto para leer y después unas preguntas para responder y demostrar, de este modo, que se había entendido bien el texto.

Respecto a la dificultad de las primeras pruebas de este martes, alumnos consultados por este medio apuntaban que «es para lo que nos han preparado casi todo el curso. Tampoco nos hemos encontrado nada sorprendente ni especialmente complicado».

Uxue, de Aldapeta, relataba esta mañana que «el examen de Euskera ha sido tal y como nos habían dicho en el colegio. Me ha ido bastante bien, creo». Respecto a los nervios de ayer por la tarde-noche, esta joven donostiarra apuntaba que «he dormido bastante bien. Con pastillas, pero bien. Las tomo desde enero por depresión». Respecto a estos problemas relacionados con la salud mental, la estudiante del centro donostiarra señalaba que «es importante que hablemos de esto de forma abierta. Aquí estoy, con todo lo que llevo encima me he sacado el Bachillerato y soy muy optimista con la PAU».

Ampliar Examen de Euskera del inicio de la Selectividad. DV

Además del examen de Euskera, los alumnos de la Selectividad se enfrentarán hoy también (depende de la rama de Bachillerato que hayan hecho) a asignaturas como Historia de España y otras optativas como Química, Francés, Historia del Arte o Dibujo Técnico II.

La crisis de 1917 en España

Junto a los alumnos a la entrada de las facultades se encontraban también grupos de profesores de los colegios correspondientes de los adolescentes. Dos docentes de Aldapeta María Ikastetxea apuntaban que «les hemos visto a nuestros chavales muy preparados. Sentimos que agradecen nuestra presencia por aquí y nosotras estamos encantadas de verles y de poder atender cualquiera de sus dudas».

Después de demostrar sus conocimientos del euskera, era el turno para algunos de echar la mirada atrás con la Historia de España. «Hemos tenido que explicar en un texto redactado por nosotros cuáles fueron las causas que desencadenaron la crisis de 1917», comentaba Miguel, alumno de Jesuitak Donostia. Además, otro de los ejercicios ha consistido en analizar un texto de Clara Campoamor sobre los derechos de las mujeres «y detectar errores de concordancia o lógica».

En este último examen la ortografía tenía un peso total del 10% de la nota. «Cada error ortográfico nos costaba 0,1 puntos, hasta un máximo de 10 fallos», decía este joven donostiarra.