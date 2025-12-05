Las preguntas ilegales en una entrevista de trabajo que nunca deberías responder, según el abogado Sebastián Ramírez Entre ellas, preguntas que vulneran derechos fundamentales y que, según recuerda el letrado, no deberían responderse bajo ninguna circunstancia

L. G. Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

La búsqueda de empleo se ha convertido en un proceso cada vez más competitivo, en el que destacar entre cientos de candidatos exige preparación, estrategia y autoconocimiento. Sin embargo, esa presión por encajar puede llevar a muchos aspirantes a tolerar situaciones inapropiadas durante las entrevistas de trabajo. Entre ellas, preguntas que vulneran derechos fundamentales y que, según recuerda el abogado Sebastián Ramírez, no deberían responderse bajo ninguna circunstancia.

En un vídeo publicado en su canal de TikTok @leyesconsebas, el letrado advierte de que numerosos procesos de selección siguen incurriendo en prácticas ilegales que pueden derivar en discriminación. «Existen límites claros respecto a la información que se puede exigir en estos procedimientos», afirma, subrayando que muchas de estas cuestiones se utilizan para filtrar candidatos en función de aspectos personales que nada tienen que ver con su capacidad profesional.

Ramírez señala en primer lugar una de las preguntas más habituales y, al mismo tiempo, más problemáticas. «La primera es preguntarte si tienes hijos. Porque con esto realmente lo que quieren saber es si pedirás bajas, si tienes que cuidar a tu hijo... Esta pregunta no se debe responder», explica.

El abogado recuerda que este tipo de cuestiones permiten al empleador anticipar permisos, posibles ausencias o cargas familiares, elementos que no pueden ser utilizados para excluir a un candidato.

Otra pregunta que continúa apareciendo en muchos procesos es la relativa al estado civil. Ramírez recalca que esta práctica, además de ilegal, impacta de forma desproporcionada en las mujeres, sometidas con más frecuencia a suposiciones sobre disponibilidad o dedicación.

«En segundo lugar, una pregunta que afecta muchísimo, especialmente a las mujeres, es el estado civil, si estás casada o no», detalla el especialista. Según advierte, esta información suele emplearse para elaborar hipótesis sobre responsabilidades familiares futuras o compromiso con la empresa.

La salud del aspirante

La tercera categoría de preguntas indebidas tiene que ver con la salud del aspirante. «Si tienes algún tipo de problema de salud… eso ya no entra dentro del ámbito de la empresa. Es algo totalmente personal», aclara Ramírez, recordando que la intimidad del candidato prevalece sobre cualquier interés empresarial.

Consciente de la tensión que se genera en una entrevista, Ramírez también aborda la gran duda de muchos candidatos: cómo reaccionar ante una pregunta que no deberían contestar. «Sé perfectamente lo que me vais a decir en los comentarios, que es que si no respondes luego igual pasan de ti», reconoce el abogado.

Aun así, insiste en la importancia de defender la propia dignidad profesional: «En ocasiones es mejor tener dignidad y evitar problemas a futuro, porque si la respondes igual no es el sitio ideal para ti, porque te pondrán problemas más adelante».