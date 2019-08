Poder férreo Cumbres. Los líderes del G7 se reúnen con carácter anual. Hay momentos relajados, como esta cena servida por un sinfín de camareros en Lyon, en 1996, y de tensión, con un Trump que azuzó la discordia en Quebec el año pasado. A la izquierda, la cita en el Kremlin de 1996, con Rusia aún como observador. / AFP El G7 representa el 50% del PIB mundial, pero ofrece síntomas de oxidación. El eje se ha desplazado al Pacífico y ahora está trufado de populismo ANTONIO PANIAGUA Viernes, 23 agosto 2019, 08:52

No es una nueva generación de comunicaciones inalámbricas ni otra marca de móvil. El G7, un club cerrado que agrupa a las grandes potencias y que se reunirá este fin de semana en Biarritz, está necesitado, sin embargo, de más interconexión. Porque sus miembros, que antaño representaban un poder férreo, dan síntomas de corrosión interna. En un mundo cada vez más bipolar, con China y Estados Unidos enfrascados en una guerra comercial sin cuartel, el multilateralismo que trata de encarnar el Grupo de los Siete se difumina. El epicentro internacional ya no es Europa, sino el Pacífico.

Definitivamente, el G7, compuesto por EE UU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, ya no es lo que era. El grupo de los siete países más poderosos del planeta está agrietado. Para pesadumbre de Francia y Alemania, a Donald Trump le traen al pairo los acuerdos para frenar el cambio climático y anda a la gresca con Irán a causa del contencioso nuclear. Lo suyo es la imposición de aranceles. Cierto es que Trump tiene cariño por el G7, pero con el G7 que representan los populistas Boris Johnson y Matteo Salvini.

El Grupo de los Siete Gestación Los orígenes del G7 se remontan a 1973, cuando Francia, Japón, EE UU, Reino Unido y Alemania se unen para hacer frente a la crisis del petróleo. Italia se sumó en 1975 y Canadá lo hizo en 1977. Riqueza Los países del G7 suman hoy el 50% del PIB global, cuando en 1975 aportaban el 70%. El G20 aglutina el 85% del PIB mundial. En ello tienen mucho que ver las nuevas potencias, como China, India y Sudáfrica, entre otras.

El G7 comenzó a gestarse en 1973, cuando los más poderosos ven las orejas al lobo con la primera crisis del petróleo. El estallido de la cuarta guerra árabe-israelí colocó al mundo frente al abismo a raíz de la escalada exorbitante de los precios de los hidrocarburos. A su vez, las tensiones inflacionistas se hacían insoportables y el sistema de Bretton Woods, nacido tras la II Guerra Mundial, hacia agua. En este contexto, el secretario del Tesoro estadounidense, George Shultz, tocó a rebato y apeló al consenso de las grandes superpotencias. El germen del grupo, formado al principio por cinco países, se agrandó después con Italia (1975) y Canadá (1977).

«Donald Trump es una desgracia para Estados Unidos, la UE y el G7» Carlos Carnero, Fundación Alternativas

«Si el G7 no existiera, no lo inventaría nadie. Es insuficiente» Ignacio Molina, Instituto Elcano

Casi medio siglo después, los actores han sido reemplazados por otros. Los ejes geoestratégicos del mundo se han desplazado hasta el este y sur de Asia, en detrimento de Europa. China es ya un formidable adversario tecnológico y económico de EE UU y el viejo continente. Además, en la partida de la globalización lleva las de ganar.

No obstante, no todos dan por muerto este G7; al menos, tal y como está ahora configurado. «Precisamente en este desorden internacional en el que muchos pretenden que entremos, no sobran instituciones. Es verdad que no están representados países muy importantes, pero también están otros que tienen un peso extraordinario en la economía, la política y el comercio internacionales», dice Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas.

Desregulación a toda marcha

Cuando se creó el G7, el panorama era más que sombrío. El drástico encarecimiento del precio del barril de petróleo condujo a un endeudamiento masivo de los países, ya fueran capitalistas o comunistas, desarrollados o del Tercer Mundo. Con la segunda crisis energética, en 1978, advino el estrangulamiento financiero. Ante la ruptura del orden económico internacional, el G7 se postuló para capear el temporal.

¿Lo consiguió? Desde 1973 se han sucedido las crisis económicas y monetarias, ha caído la Unión Soviética, se han desregulado los mercados, han aumentado las privatizaciones, aparecieron las economías emergentes, la globalización es el signo de los tiempos y la digitalización campa a sus anchas. Pero, sobre todo, las desigualdades se han hecho colosales. En estos momentos, los líderes mundiales temen una recesión. Cuando todavía están calientes los rescoldos de la de 2008, las autoridades evalúan la posibilidad de anticipar los estímulos para reactivar las economías.

En el espíritu fundacional del G7 no está convertirse en un gobierno mundial, competencia que se atribuye a la ONU, aunque de facto lo haya sido parcialmente. Congrega a las antiguas potencias coloniales, aliadas de EE UU y pertenecientes, salvo Japón, al área euroatlántica. Estos siete países representan el 50% del PIB global, lo que habla de un retroceso de sus miembros en el orden económico mundial. Cuando nació, la riqueza acumulada suponía casi el 70%.

En este grupo de privilegiados no están todos los que son. Por ejemplo, están ausentes del foro los tres grandes exportadores de crudo (Rusia, Arabia Saudí y Australia), o la gran potencia en guerra comercial con Washington: China. A Rusia se le abrieron las puertas como miembro de pleno derecho tras la caída del Muro de Berlín (lo que alumbró el G8), pero fue expulsada tras la anexión de Crimea, en 2014. Curiosamente, en vísperas de la cita de Biarritz, Trump ha sembrado cizaña y causado división al proponer su vuelta al G7. «Creo que es mucho más apropiado tener dentro a Rusia, particularmente en el G8, porque muchas de las cosas sobre las que hablamos tienen que ver con ellos», lanzó el presidente de EE UU.

«Es innegable que el G7 está dividido. Lo que le encantaría a Donald Trump sería sentarse con Boris Johnson, Salvini y todo tipo de personas de esa orientación que se parecen mucho a él. Trump es una desgracia para su país, la Unión Europea, el orden internacional y el propio G7, pero no estará indefinidamente en la Casa Blanca», apunta Carnero.

Para imponer sus políticas, el G7 se apoya en las instituciones financieras internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Por lo general, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, participa como invitada en las deliberaciones que mantienen los ministros de Hacienda y los gobernadores de bancos centrales del G-7. El otro gran actor que lleva a la práctica las decisiones tomadas es la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cada año, los siete grandes se reúnen en una cumbre que se celebra en un país diferente del bloque. Por supuesto, las conversaciones nunca se transcriben y se mantienen en secreto. Antes de que se reúnan los jefes de gobierno, los denominados 'sherpas', representantes de alto nivel, van allanando el camino de escollos. A lo largo de su historia el selecto club se ha ocupado de abordar asuntos económicos globales, como las crisis energéticas, monetarias y financieras que han sacudido el mundo. Sin embargo, en su agenda también están presentes la seguridad y el medio ambiente y, en esta ocasión, el Brexit.

Las dos almas del grupo

Dentro del G7 coexisten ahora dos almas, la del centrista y liberal Macron y la del populista y xenófobo Boris Johnson. Antes, los gobiernos británicos eran fuertes y estables, mientras que los italianos, débiles y de corto mandato. Londres, de tradición euroescéptica, contrastaba con la vocación europeísta de Roma. En la actualidad, en cambio, la pulsión contra los inmigrantes, la hostilidad hacia la UE y las promesas de bajadas de impuestos unen a las capitales del Támesis y el Tíber.

«Si el G7 no existiera, no lo inventaría nadie. El mero hecho de la creación del G20 revela que el G7 es una fórmula insuficiente. Si no ha desaparecido es porque sirve de instrumento de coordinación de las economías occidentales, aunque ni siquiera representa a todo el capitalismo avanzado», asevera Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano de la Universidad Autónoma de Madrid. A su juicio, el G7 está partido por la mitad y carece de capacidad para negociar el estatuto de las democracias occidentes con las potencias emergentes. «Por un lado está el enfoque proteccionista, soberanista y nacionalista, que representan Trump, Johnson y quien sustituya a Conte; y por otro, la visión de Francia, Japón, Canadá y Alemania. Más bien, el G7 sirve para evidenciar las grandes diferencias que los miembros del bloque tienen sobre la globalización».

La reunión de Biarritz es importante porque acontece en un momento en que se cierne la sombra de la desaceleración económica, cuando no de la recesión. Aunque son muchos los descontentos con Trump, las economías occidentales tienen motivos de agravio con Pekín. China no respeta la propiedad intelectual y desarrolla prácticas competitivas lesivas.

Tensiones en el Golfo

Es una de las regiones más conflictivas. A la suspensión del acuerdo nuclear con Irán, Teherán ha respondido con detenciones de petroleros.