Las mujeres y las personas mayores son los perfiles principales de los voluntarios vascos. Iñigo Royo
Día Internacional del Voluntariado

El 17% de la población realiza algún tipo de voluntariado en Euskadi

El Gobierno Vasco presenta la nueva estrategia para fomentar el voluntariado y fomentar su impacto durante los próximos tres años

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:51

Comenta

El 17% de la población de Euskadi, 168.000 personas, realiza en la actualidad algún tipo de voluntariado. O, lo que es lo mismo, uno ... de cada seis ciudadanos. Una cifra que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha valorado de manera «muy positiva» durante un acto con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora hoy.

