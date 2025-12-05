El 17% de la población realiza algún tipo de voluntariado en Euskadi

El 17% de la población de Euskadi, 168.000 personas, realiza en la actualidad algún tipo de voluntariado. O, lo que es lo mismo, uno ... de cada seis ciudadanos. Una cifra que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha valorado de manera «muy positiva» durante un acto con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora hoy.

Las mujeres y las personas mayores son los perfiles principales de las personas que se animan a colaborar en proyectos solidarios. De todas formas, los datos aportados durante la jornada evidencian que cada vez más jóvenes se interesan por participar en este tipo de iniciativas, que suelen llevarse a cabo de manera digital y de forma ocasional. «Aunque el tipo de voluntariado en el que se implican los jóvenes es diferente al tradicional, es tan valido como el de nuestra generación», ha remarcado la consejera vasca de Bienestar, Nerea Melgosa. Los temas sobre los que giran los diferentes proyectos en la actualidad están muy condicionados por la realidad social, siendo especialmente numerosos los relacionados con cuestiones medioambientales, de salud mental o los desastres naturales.

La jornada, que ha recibido el nombre de 'Hari, hori, har', ha contado con la participación de cinco jóvenes voluntarios que han compartido las motivaciones, satisfacciones, preocupaciones y experiencias que les genera su propia actividad.

Siguientes pasos

Durante el acto, celebrado en Vitoria, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha presentado la Estrategia Vasca del Voluntariado 2025-2028. Este nuevo plan pretende fomentar el voluntariado promoviendo «su incidencia política y social» con tal de construir una ciudadanía «solidaria, cohesionada, activa, crítica y transformadora».

Con el fin de lograr este propósito, la estrategia para los próximos tres años va a incluir nueve proyectos tractores, tal y como ha adelantado la consejera. Entre las acciones más relevantes destacan la formación en detección de soledad no deseada; la educación en capacitación digital y en modelos de gestión organizativa y emprendedora, y la identificación de indicadores que sirvan para medir el impacto económico del voluntariado, entre otras.