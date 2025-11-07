Las playas vascas sin mar que baten récords de visitantes y se han convertido en la sensación del último verano Las playas continentales alavesas de Garaio y Landa han batido su récord al superar la barrera de las 200.000 visitas durante la última temporada

Las playas continentales alavesas de Garaio y Landa han batido su récord al superar la barrera de las 200.000 visitas durante esta temporada, en la que han recibido a un total de 201.831 personas, «lo que implica un aumento significativo respecto a los 186.720 visitantes contabilizados en 2024».

Así lo ha destacado este miércoles la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, durante el pleno de control de las Juntas Generales de Álava.

Zárate ha subrayado que estos resultados «demuestran que las playas continentales se consolidan como un entorno de esparcimiento preferente, tanto por la calidad de sus servicios como por su valor natural y social, convirtiéndose también en un elemento generador y traccionador de desarrollo económico para la zona».

Asimismo, la responsable foral ha destacado las inversiones que se están acometiendo en este entorno, que superan los 3 millones de euros, combinando fondos propios y la ayuda europea, enmarcada dentro del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino' denominado 'Playas y entorno natural del embalse de Ullíbarri Gamboa'.

Este plan contempla actuaciones como el aparcamiento y la zona de autocaravanas de Landa, cuyas obras están próximas a su finalización, además de la rehabilitación sostenible del caserío de Garaio para su acondicionamiento como Centro de Interpretación de los Embalses del Zadorra, cuyo proyecto integro ya está redactado y aprobado.

La primera fase va a acometer una actuación urgente de vaciado y consolidación de muros y cubierta, previo a las posteriores fases de rehabilitación. En esta primera fase de intervención se procederá al establecimiento de sistemas de aporte renovable, como la instalación fotovoltaica y sondeos de geotermia.

Refugios climáticos

También están en ejecución diferentes acciones de restauración del medio natural, en el entorno de las playas continentales, con plantaciones, resalveos, adehesado y desbroces, con el objetivo de «incrementar los sumideros de carbono y refugios climáticos del territorio, así como fomentar las medidas de prevención frente a incendios forestales».

En este proyecto, se incluye la mejora del trazado de la Ruta Verde del embalse, concretamente en el tramo entre la presa y Nanclares de Gamboa, cuyas obras tienen prevista su finalización para finales de año.

