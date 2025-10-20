Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa La familia de la joven fallecida este fin de semana ha pedido ayuda a través de las redes sociales para tratar de encontrar al segundo de los perros que la acompañaban

La familia de la joven tudelana Iranzu Ollo Martínez, fallecida este fin de semana en Panticosa, ha pedido ayuda a través de las redes sociales para tratar de encontrar a Kona, el segundo de los perros que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en la región oscense.

Y es que Kona, el perro de la montañera fallecida en Pico de las Neveras, sigue desaparecido en la zona de Panticosa. Un Golden mestizo de aproximadamente 30 kilos, que según informa la familia de la fallecida, «es muy amigable y responde a su nombre».

El trágico hecho tuvo lugar cuando fectivos del GREIM de Panticosa localizaron el domingo por la tarde el cuerpo sin vida de la joven montañera, que se había desplazado el sábado hasta la región oscense para realizar una ruta por la zona acompañada de sus dos perros.

Máxima difusión para que Kona pueda volver a casa

Los servicios de emergencia recibieron ayer, sobre las 10.09 horas, el aviso de un familiar de la fallecida alertando de que la joven no había regresado a su domicilio. De esta forma, el Centro Operativo de Servicios de Navarra trasladó la información y se activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 para sobrevolar la zona.

El vehículo de la joven estaba aparcado en Casa Piedra de Baños de Panticosa y a las 15.10 horas se localizaron los cuerpos sin vida de la joven y de uno de sus perros, que se habían precipitado en una zona abrupta de la ladera del pico de las Neveras a 2.890 metros de altitud.

La familia de la montañera ahora solicita la máxima difusión para que Kona pueda volver a casa. «Si lo ves o tienes alguna información sobre su paradero, por favor, no dudes en contactar a la Guardia Civil inmediatamente al 062», piden los familiares de la joven navarra.