El juicio está fijado para el 25 de septiembre en la Audiencia Provincial de Cáceres. HOY

Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados

Contrató verbalmente a inmigrantes sin papeles que trabajaron un mes en la finca durmiendo en un contenedor de obra y en condiciones inhumanas

C. M.

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:51

La Fiscalía de Cáceres ha pedido cinco años de cárcel para el dueño de una explotación ganadera de la provincia por un delito contra los ... derechos de dos trabajadores de la finca que se vieron obligados a convivir con los cerdos, dormir en el suelo sin agua ni calefacción, trabajar sin descanso ni contrato o recoger a mano y sin guantes los excrementos de los animales, entre otras cosas.

