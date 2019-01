4. MILOS FORMAN. El ganador de dos Oscar al mejor director, en 1976 por 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y en 1985 por 'Amadeus', murió, el 13 de abril, a los 86 años en su casa de Connecticut. A los nueve años, Milos Forman (Cáslav, Checoslovaquia, 1932) vio cómo sus padres, un profesor judío y una madre protestante, eran arrestados por la Gestapo. Murieron en los campos de concentración nazis. Forman siempre se caracterizó por su compromiso crítico con la sociedad que le tocó vivir y dejó títulos memorables como 'El escándalo de Larry Flynt' o 'Man on the Moon'.

5. AVICII. Tim Bergling, conocido mundialmente como Avicii, murió el viernes 20 de abril en Omán a los 28 años. Dos años después de su retirada de los conciertos a una edad inusualmente temprana, el artista sueco fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita. Supuestamente, se suicidó tras hacerse cortes con cristales afilados. Avicii fue uno de los primeros pinchadiscos que ganó una inmensa popularidad mientras la música electrónica pasaba en la última década de las discotecas a la radio. Sus mayores 'hits' incluyen 'Le7els', 'Wake Me Up!' y 'You Make Me'.