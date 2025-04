Las pastillas de Mercadona para lucir moreno este verano que son tendencia

M. S. Viernes, 25 de abril 2025, 08:28 Comenta Compartir

Mercadona tiene en sus estanterías el producto perfecto para lucir bronceada incluso antes de que llegue el verano o al menos, así lo afirma Aitana del Mar, una joven de Vigo que ha descubierto a sus seguidores de TikTok unas pastillas que vende el supermercado para lucir morena.

«Mi secreto no es ningún aceite ni ninguna crema solar mágica de potenciador de color, nada de eso. Sino que mi truco para estar morena es la suplementación, es decir, tomarte unas pastillitas, unas gominolas o lo que sea para preparar tu piel para la exposición solar y que así luego puedas broncearte antes y mejor», arranca explicando al joven en el vídeo que cuenta con casi un millón de visualizaciones en TikTok.

«Hace tres años que he descubierto esto y no me he pasado ni un solo verano blanca», destaca explicando sobre las 'Perlas de Sol' de Deliplus, que se encuentran a la venta en las estanterías de la sección de Perfumería de Mercadona. Un nutricosmético que estimula la melanina, que es la defensa natural del cuerpo frente a los rayos de sol y que es el causante del bronceado de la piel.

Las pastillas tendencia de Mercadona

Esta caja con 30 cápsulas que vende Mercadona, contienen luteína y omega 3, activos que ayudan a prevenir el envejecimiento celular y a mejorar la elasticidad de la piel; cobre, que contribuye a crear un tono de piel más unificado y homogéneo y vitamina E y C que ayudan a que las cápsulas pasen de duras a blandas para mejorar la absorción del Beta-Caroteno.

Las cápsulas están elaboradas por el proveedor Cloverty, que es el proveedor de otros productos de la marca Deliplus para el grupo valenciano y que se venden a un precio de 3,95 euros. Aunque la joven también recomienda otras opciones en su vídeo.

«Empecé a buscar y encontré otras dos opciones de las que estoy absolutamente enamorada. Que son Soleil y Heliocare», comenta sobre otras dos opciones, las primeras a la venta a un precio de 9,95 euros y las segundas a 20,70 euros. «Os aseguro que vais a conseguir el tono de moreno que queréis», finaliza.

