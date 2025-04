La curiosa aplicación que te ayudará a saber en qué terrazas habrá sol en Gipuzkoa

M. S. Jueves, 10 de abril 2025, 11:52 | Actualizado 12:05h. Comenta Compartir

Una joven ha descubierto a sus seguidores una curiosa aplicación que te ayudará a saber en qué terrazas habrá sol en Gipuzkoa. Y es que la joven Aitana del Mar, ha descubierto esta útil herramienta, que indica el movimiento del sol a lo largo del día y que sirve para planificar en qué terraza pasar las tardes con amigos.

«Nunca más te vas a sentar en una terraza a la sombra, porque tengo el descubrimiento del siglo», arranca diciendo la joven originaria de Vigo en el vídeo viral que ha subido a su cuenta de TikTok y que acumula casi 200 mil visitas. «Y es que, ¿qué hay que nos guste más que una cañita al sol o que un café con hielo? Nada», añade la joven antes de explicar el único inconveniente, que «nunca sabes si en tu terraza de confianza está dando el sol o si vas a estar congelada con tu cafecito con hielo».

Una situación bastante común en el territorio, ya que el sol es un bien más que preciado en Gipuzkoa y por lo que, cada vez que hay días de sol, son varios los ciudadanos que aprovechan para dar un paseo o para sentarse en una terraza a tomar algo. Pero hay que saber en qué terrazas hay sol y en cuales no a lo largo del día. Para eso, la joven asegura traer «la solución a todos tus problemas, porque con esta página solamente tendrás que poner en el buscador tu ciudad, que en mi caso es Vigo, ampliar en tu zona de confianza para ver, no solamente cómo está ahora, sino cómo se va a ir moviendo el sol y en qué punto os va a dar la sombra para evitarte todos esos chascos que no queremos», explica.

'ShadeMap', la app que te asegura sol en las terrazas de Gipuzkoa

La aplicación a la que la joven se refiere en el vídeo es 'ShadeMap', una herramienta que funciona como Google Maps y que simula las sombras del sol en cualquier lugar y momento del planeta. En la que también hay unas barras horarias que pueden moverse para ver que los lugares en los que va a haber sol a lo largo del día.

Ampliar Una imagen de Donostia en la herramienta. ShadeMap

Aunque 'ShadeMap' también puede servir a los usuarios para ver cómo será el efecto del Sol sobre una casa a la que la persona se vaya a mudar, para elegir los mejores lugares para tomar fotografías o para ver la viabilidad de instalar paneles solares. No cabe duda de que esta herramienta se va a convertir en una de las mejores aliadas de los guipuzcoanos a medida que empiece a llegar el buen tiempo, además es sencilla de utilizar.

