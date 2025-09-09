Una pareja compra una casa por 6.000 euros y desata miles de comentarios en redes: «Es de tres plantas y tiene 310 metros cuadrados» La pareja ha enseñado en sus redes sociales la vivienda que ha comprado en Aragón

«Compramos una casa en Aragón por 6.000 euros», es la sorprendente frase con la que arranca el vídeo del recorrido por la casa nueva que ha comprado hace poco una pareja y que han enseñado en sus redes sociales.

Y es que con los precios tan elevados de la vivienda del mercado actual, no es de extrañar que el precio tan bajo de esta vivienda «de tres plantas y 310 metros cuadrados» sea lo que más haya llamado la atención de todos los que han visto el vídeo, que cuenta con casi 5 millones de reproducciones y que ha desatado miles de comentarios de todo tipo en redes.

«Venía con dos terrenos y una casa tradicional de piedra urbana», continúan diciendo en el vídeo mientras su mascota inspeccionaba todas las habitaciones de la vivienda, que además cuenta con varios baños y una amplia cocina.

Una vivienda por 6.000 euros en Aragón

Según ha explicado la pareja en los comentarios del mismo vídeo, la vivienda, que llevaba 20 años cerrada, se encuentra «cerca de del pueblo de Vivel», decían refiriéndose a la localidad de Vivel del Río Martín, ubicada en la provincia de Teruel y con apenas 63 habitantes.

Aunque la pareja ha admitido que les ha «costado tres años» encontrar esta casa «con bastante potencial», según valoraban los miles de usuarios que no han dudado en dejar sus comentarios en el vídeo.

«Hay que limpiar, pintar y sacar todas las cosas viejas», decían algunos. Mientras que otro comentaba que la pareja tuviese «especial cuidado con el techo de madera y la instalación eléctrica de la vivienda», debido a las características de las viviendas en esa zona.

Otros hacían enfasis en el precio que podría costar la reforma «calcula 80.000 euros de reforma y aun así sigue saliendo barato», valoraba otro usuario. Mientras en el vídeo podía verse como en la planta baja había «toneladas de leña y cajas» y en las estanterías de la cocina todavía habían alimentos caducados hace 20 años, en 2005.