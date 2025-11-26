En la cuna del pan cada vez más panaderías cierran los domingos: «Es un alivio descansar los fines de semana» Cada vez más panaderías optan por no abrir sus negocios el último día de la semana en Francia, en una tendencia que se propaga por diferentes regiones

En la cuna del pan donde la baguette es una tradición, cada vez son más las panaderías y obradores que han decidido echar el cierre los domingos. Una decisión a la que se oponen los propietarios de grandes cadenas industriales y que obligará a muchos clientes a tener que cambiar sus hábitos de compra pero que de un tiempo a esta parte se extiende por más regiones francesas después de las recientes resoluciones judiciales que obligan a las panaderías a cerrar al menos un día a la semana.

Si bien esta medida no es nueva y en algunas prefecturas como Charente-Maritime, al oeste del país, está vigente desde 1997, las guerras internas del sector se han recroducido en los últimos tiempos propagándose esta disputa a otros lugares como Charente, Deux-Sèvres y Vienne en la región de Nueva Aquitania.

Nuevos tiempos que traen consigo nuevas conquistas laborales que celebran los panaderos de pequeños establecimientos (en Charente-Maritime el 75% apoya la decisión) pero que grandes cadenas, franquicias y federaciones han tratado de tumbar en los tribunales frente a la defensa de los artesanos.

La guerra del pan en los tribunales franceses

Por el momento, en Charente, Deux-Sèvres y Vienne, las panaderías deberán seguir cerrando al menos una jornada por semana después de que el tribunal administrativo de Poitiers rechazara los recursos presentados por la Federación de Empresas de Panadería, que representa a las grandes cadenas industriales.

«Es un gran alivio», reaccionó por su parte la Cámara de Panaderos Artesanos de Charente. Para su presidente, Jean-Claude Christmann, imponer un día de cierre «restablece la igualdad de condiciones» ya que abrir los siete días de la semana desde primera hora hasta la noche es algo inasumible para muchos pequeños comercios.

Detrás del apoyo al cierre no solo hay cuestiones de competencia. Así, algunos propietarios de pequeños comercios han defendido la medida desde el prisma del impacto positivo que esta genera en sus condiciones laborales. «Gracias a estos cierres, mi personal concilia mejor. Los empleados pueden estar con sus familias los fines de semana», señalaba a los medios locales Délphine, gerente de un obrador local.

A escala nacional, la guerra del pan parece que va para largo ya regulación francesa es un mosaico donde en 54 departamentos ya no rige el cierre semanal, lo que afecta al 61% de la población metropolitana. Así, la Federación de Empresas de Panadería continúa su lucha por abrir todos los días esgrimiendo no haber constatado cierres masivos de negocios en aquellos lugares donde se liberalizó el horario si bien el Gobierno, por su parte, defiende que las órdenes prefecturales «regulan la competencia entre grandes superficies y pequeños comercios artesanales», siempre que cuenten con el respaldo mayoritario del sector.