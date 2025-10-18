Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pan, de la barra diaria al capricho gourmet
Día Mundial del Pan

Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Entre mitos sobre su valor nutricional y dudas de cuánto gastar en él, el pan sigue siendo un alimento básico en muchos hogares en sus distintas variedades

Claudia Turiel
Javier Bienzobas (Gráficos)

Claudia Turiel y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Para muchos es un alimento básico, de primera necesidad. El pan incluso se ha colado en un sinfín de refranes españoles: 'Cuando hay hambre, no hay pan duro'; 'Las penas con pan son menos' o 'Contigo, pan y cebolla', son solo algunos de los dichos que invitan a apreciar lo que se tiene, por poco o pequeño que sea. Porque un trozo de pan sobre la mesa siempre es valioso. Eso sí, en los últimos años el pan ha sido objeto de debates. ¿Son todos los panes iguales? ¿Hay que restringirlos en nuestra dieta? ¿Mejor un bocata que otras meriendas? En el Día Mundial del Pan, que se ha celebrado esta semana, los expertos lo tienen claro: «Puede formar parte sin ningún tipo de problema de una dieta saludable, siempre y cuando se ingiera de manera y en cantidades adecuadas», señala María Puy, responsable del grupo de investigación Nutrición y Obesidad de la Universidad del País Vasco (EHU).

El pan es uno de los alimentos más 'criminalizados' por las dietas. Es más, uno de los primeros consejos que reciben las personas que buscan perder peso es 'olvídate del pan'. Con todo, «el principal error está en la propia afirmación 'el pan engorda', que no es válida para ningún alimento. Es verdad que, en función de su densidad energética, unos alimentos contribuyen más que otros a la ingesta de calorías, pero lo que engorda no es un alimento en concreto sino seguir un determinado patrón de alimentación que nos aporte más calorías de las que gastamos».

Pan tradicional

y pan industrial

¿Cómo se hacen y

cuánto tiempo se tarda?

Los ingredientes para elaborar la base de cualquier tipo de pan son siempre los mismos ...

Agua

Activa las proteinas de la harina

Harina

Puede ser integral o refinada y de uno o más cereales

Sal

Ayuda a reforzar sabores y aromas y fortalece el gluten

Levadura o masa madre

Producen la fermentación. Transforman el azúcar en CO2 y etanol

PAN TRADICIONAL

Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre

1

Se amasa manualmente

Ponemos la masa en una superficie plana y la espolvoreamos con harina mientras la amasamos manualmente con movimientos constantes de arriba a abajo.

En este proceso introducimos aire en la masa y aumenta su temperatura poco a poco

2

Fermentación

Bola de masa

Trapo humedo

Temperatura

recomendada

27ºC

La masa se introduce en forma de bola en un recipiente y se tapa con un trapo húmedo. Se tiene en reposo unas 3 horas y en ese tiempo la masa fermenta y dobla su volumen

Diferencias entre la fermentación y el leudado

Fermentar y levar el pan es permitir que la levadura se nutra de los azúcares de la harina y espire gases y alcohol, lo que hace que el pan se expanda, se leve y adquiera una textura y sabor agradables

El leudado se refiere en concreto

al aumento que la masa realizaal final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada

3

Dar forma a la masa

La masa se divide en porciones horneables y se les da la forma que queremos que tenga el pan (hogazas, baguetes, panecillos,...)

4

Fermentación final

y cortado de la masa

Se fermenta una segunda vez durante unas 2 h. (leudado) y la masa vuelve a doblar su volumen

Esto hace que el pan quede más suelto esponjoso

Elaboración de cortes

Se practican unos cortes a la masa, la greña, para que luego se pueda partir el pan más facilmente

5

Horneado

Se cuece en el horno a unos 200ºC, hasta que la corteza adquiera su color dorado característico

Horneado a 200ºC

6

Pan recien hecho

Tiempo total:

6 h 00 min.

PAN INDUSTRIAL

Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre

1

Incorporación de ingredientes específicos

Aditivos

Huevos

Grasas

Dependiendo de la variedad de pan que se vaya a realizar, se pueden utilizar otro tipo de ingredientes

Se añaden los aditivos a la masa base para acelerar la fermentación y se introduce todo en una máquina de amasar

Aditivos

En esta máquina se eleva la temperatura con rapidez

2

Fermentación

Se acorta o incluso se puede suprimir el tiempo de la primera fermentación

3

División en porciones y fermentación final

La masa se divide en porciones horneables

Se realiza una segunda fermentación más larga para que las porciones doblen su volumen

4

Precocción y congelado

Se introducen las porciones en una panificadora industrial donde se hace una precocción

Congelado

Se almacena a

-18ºC

Podría almacenarse a esa temperatura hasta 6 meses

Es distribuido en camiones y furgonetas refrigerados

5

Descongelado y horneado

Se descongela y se cuece una última vez.

Muchas veces este paso se realiza en el horno del punto de venta

6

Pan recien hecho

Tiempo total:

3 h 20 min.

TIEMPOS DE REALIZACIÓN

Pan

tradicional

Pan

industrial

1

1

10 min.

15 min.

2

2

5 min.

3

2 h.

3 h.

4

30 min.

5

3

35 min.

15 min.

4

6

Tiempo total:

3 h 20 min.

2 h.

5

30 min.

6

Tiempo total:

6 h 00 min.

GRÁFICO:

F.J. BIENZOBAS

Pero «no todos los tipos de pan son iguales. Si nos centramos en el pan blanco, el más criminalizado, existen importantes diferencias en cuanto al tipo de harina, el proceso de elaboración, el contenido de nutrieres y el impacto en la salud. Por ejemplo, el pan artesanal elaborado con masa madre produce una elevación de glucosa en sangre tras su ingestión claramente menor que el típico pan de barra o de baguette, y, por supuesto, que el pan de molde», aclara. Por eso, Puy defiende «rotundamente» que el integral es mejor que el blanco; «es más rico en vitaminas y minerales (micronutrientes) ya que mantiene los micronutrientes presentes en el salvado y el germen del grano de cereal del que procede».

¿Cuánto pan se recomienda comer en un día, entonces? Puy señala que no existe respuesta correcta, pero que sí la hay «respecto a la cantidad total de cereales. La recomendación de ingesta de cereales es dos a cuatro raciones diarias -dependiendo de las necesidades energéticas de la persona-». Por tanto, si una ración de pan corresponde a «40-60 gramos, podemos tomar entre 80 y 240 gramos de pan en el caso de no haber incluido ninguna otra fuente de cereales». En el caso de haber desayunado un bol de cereales o comido un plato de pasta, «solo podríamos ingerir dos raciones de pan (80-120 gramos)».

Cómo reconocer

un buen pan

ESTRUCTURA DE LA MIGA

Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción

Perfecto

Sub fermentado

Falta fuerza

de la masa

Sin cocer

Ligeramente

sobre fermentado

Muy

sobre fermentado

Demasiado calor

en la cocción

Falta de vapor

PAN TRADICIONAL

Tiene que pesar

Tiene que ser crujiente

Tiene que ser irregular

La miga ha de tener alveolos

Tiene que oler a pan

Puede permanecer fresco hasta una semana

Corteza

Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial

Espolvoreado

con harina cruda

Miga

Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que

la hacen más esponjosa

DÓNDE COMPRAMOS EL PAN

Tienda de

descuento

13,6%

E-commerce

0,9%

Hipermercado

6,6%

Otros

canales

5,7%

Tienda

tradicional

33,2%

Súper

Autoservicio

40,8%

QUÉ DICE LA NUEVA LEY

SOBRE LA DENOMINACIÓN

DE LOS PANES

Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos

100%

Pan integral

Tienen que estar elaborados

con un 100% de harina integral

50%

Pan de espelta, centeno,

triticale, tritordeum

Tienen que estar hechos con

más del 50% de estas harinas

20%

Pan de avena, cebada, maíz, arroz,

sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno

Tienen que estar hechos con

el 20% o más de estas harinas

10%

Pan de multicereales

Hechos con 3 o más harinas de

las que, al menos dos serán de

cereales con al menos un 10%

15%

Pan de masa madre

Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción

4 h

Pan de masa madre larga fermentación

Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas

Pan de leña

Sólo se podrán denominar así

si están cocidos íntegramente

en un horno de leña

50

gr/kg

Pan de leche

Incluye leche en polvo

con un mínimo de 50 gr

por kilo de harina

GRÁFICO:

F.J. BIENZOBAS

Cómo reconocer

un buen pan

ESTRUCTURA DE LA MIGA

Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción

Perfecto

Sub fermentado

Falta fuerza

de la masa

Sin cocer

Ligeramente

sobre fermentado

Muy

sobre fermentado

Demasiado calor

en la cocción

Falta de vapor

PAN TRADICIONAL

Tiene que pesar

Tiene que ser crujiente

Tiene que ser irregular

La miga ha de tener alveolos

Tiene que oler a pan

Puede permanecer fresco hasta una semana

Corteza

Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial

Espolvoreado

con harina cruda

Miga

Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que

la hacen más esponjosa

DÓNDE COMPRAMOS EL PAN

Tienda de

descuento

13,6%

E-commerce

0,9%

Hipermercado

6,6%

Otros

canales

5,7%

Tienda

tradicional

33,2%

Súper

Autoservicio

40,8%

QUÉ DICE LA NUEVA LEY

SOBRE LA DENOMINACIÓN

DE LOS PANES

Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos

100%

Pan integral

Tienen que estar elaborados

con un 100% de harina integral

50%

Pan de espelta, centeno,

triticale, tritordeum

Tienen que estar hechos con

más del 50% de estas harinas

20%

Pan de avena, cebada, maíz, arroz,

sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno

Tienen que estar hechos con

el 20% o más de estas harinas

10%

Pan de multicereales

Hechos con 3 o más harinas de

las que, al menos dos serán de

cereales con al menos un 10%

15%

Pan de masa madre

Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción

4 h

Pan de masa madre larga fermentación

Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas

Pan de leña

Sólo se podrán denominar así

si están cocidos íntegramente

en un horno de leña

50

gr/kg

Pan de leche

Incluye leche en polvo

con un mínimo de 50 gr

por kilo de harina

GRÁFICO:

F.J. BIENZOBAS

Y como el pan no se suele consumir solo, una recomendación es «combinarlo con alimentos que pueden hacer que no se produzca una gran elevación de glucosa en sangre» como las legumbres. «La fibra que contienen las lentejas, los garbanzos y las alubias va a ralentizar la llegada a sangre de la glucosa que se libera cuando el almidón del pan se digiere», explica la experta.

Nuevos hábitos de consumo

La duda sobre qué pan comprar también ha ido en aumento en los últimos tiempos, sobre todo porque su precio ha subido debido a distintas crisis que han encarecido significativamente su producción. También la creciente oferta que se puede encontrar a día de hoy en los mostradores de las panaderías y supermercados alimenta esta indecisión. Lo hay blanco, integral o de cereales. De centeno, sin gluten o con pasas. Así, todo influye a la hora de hacer la compra: hay quien prefiere gastar un poco más por un pan artesanal y de mejor calidad y quien, por el contrario, opta por uno industrial.

Desde la Asociación de Panaderos de Gipuzkoa (Gipuzkoa Okinak), su presidente, Mikel Garmendia, hace referencia al crecimiento de la demanda de distintos tipos de panes y el nicho que se ha creado en torno a este alimento en los últimos años. «Un obrador pequeño y una panadería más artesana tienen una venta y una demanda distinta, por eso igual una dedica más tiempo al proceso de fermentación para elaborar sus panes que la otra, y viceversa. Hay panes buenos en todas las panaderías», insiste.

Todo depende de qué cualidades se prioricen: para gustos, los colores. Sin embargo, algo que comparten la mayoría de profesionales del sector es el cambio en los hábitos de consumo de los compradores. El pan es ese alimento que no puede faltar en la mesa de todos los hogares, pero a la vez, puede convertirse en un capricho si se opta por invertir un poco más en una barra de mayor precio.

Se recomienda combinar el pan con alimentos que evitan una elevación de la glucosa en sangre, como pueden ser las legumbres

Por eso, el presidente de Gipuzkoa Okinak señala que «el pan es una mezcla. Es un alimento prácticamente diario, pero los fines de semana sí que suele ser más capricho. Y no, no nos aprovechamos de esto para subir el precio estos días», asegura. Y aunque analizar las preferencias de la sociedad en general es difícil, Garmendia sí que apunta a que «la comodidad hace mucho. Sí que se podría decir que mucha gente aprovecha la visita al supermercado para comprar la barra de pan ya preparada». El precio en estos establecimientos, además, suele ser más contenido que en las panaderías locales.

El sector así lo hace saber en el Día Mundial del Pan. Además de la crisis de relevo generacional que atraviesan, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los panaderos y sus negocios es precisamente «la continuidad, sí, pero condicionada por los hábitos de consumo de la población». Estas variaciones en sus preferencias «hacen que cada vez se compre menos en las tiendas pequeñas, en los obradores y panaderías locales, y eso puede conllevar su cierre», insiste Garmendia en nombre de las panaderías de Gipuzkoa.

Ese es el mensaje que buscan lanzar: «Otros años lo hemos celebrado teniendo pequeños detalles y premiando a los clientes fieles y habituales... Este año solo hacemos este llamamiento, por los obradores y las panaderías pequeñas».

