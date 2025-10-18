Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Para muchos es un alimento básico, de primera necesidad. El pan incluso se ha colado en un sinfín de refranes españoles: 'Cuando hay hambre, no hay pan duro'; 'Las penas con pan son menos' o 'Contigo, pan y cebolla', son solo algunos de los dichos que invitan a apreciar lo que se tiene, por poco o pequeño que sea. Porque un trozo de pan sobre la mesa siempre es valioso. Eso sí, en los últimos años el pan ha sido objeto de debates. ¿Son todos los panes iguales? ¿Hay que restringirlos en nuestra dieta? ¿Mejor un bocata que otras meriendas? En el Día Mundial del Pan, que se ha celebrado esta semana, los expertos lo tienen claro: «Puede formar parte sin ningún tipo de problema de una dieta saludable, siempre y cuando se ingiera de manera y en cantidades adecuadas», señala María Puy, responsable del grupo de investigación Nutrición y Obesidad de la Universidad del País Vasco (EHU).

El pan es uno de los alimentos más 'criminalizados' por las dietas. Es más, uno de los primeros consejos que reciben las personas que buscan perder peso es 'olvídate del pan'. Con todo, «el principal error está en la propia afirmación 'el pan engorda', que no es válida para ningún alimento. Es verdad que, en función de su densidad energética, unos alimentos contribuyen más que otros a la ingesta de calorías, pero lo que engorda no es un alimento en concreto sino seguir un determinado patrón de alimentación que nos aporte más calorías de las que gastamos».

Pan tradicional y pan industrial ¿Cómo se hacen y cuánto tiempo se tarda? Los ingredientes para elaborar la base de cualquier tipo de pan son siempre los mismos ... Agua Activa las proteinas de la harina Harina Puede ser integral o refinada y de uno o más cereales Sal Ayuda a reforzar sabores y aromas y fortalece el gluten Levadura o masa madre Producen la fermentación. Transforman el azúcar en CO2 y etanol PAN TRADICIONAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre 1 Se amasa manualmente Ponemos la masa en una superficie plana y la espolvoreamos con harina mientras la amasamos manualmente con movimientos constantes de arriba a abajo. En este proceso introducimos aire en la masa y aumenta su temperatura poco a poco 2 Fermentación Bola de masa Trapo humedo Temperatura recomendada 27ºC La masa se introduce en forma de bola en un recipiente y se tapa con un trapo húmedo. Se tiene en reposo unas 3 horas y en ese tiempo la masa fermenta y dobla su volumen Diferencias entre la fermentación y el leudado Fermentar y levar el pan es permitir que la levadura se nutra de los azúcares de la harina y espire gases y alcohol, lo que hace que el pan se expanda, se leve y adquiera una textura y sabor agradables El leudado se refiere en concreto al aumento que la masa realizaal final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada 3 Dar forma a la masa La masa se divide en porciones horneables y se les da la forma que queremos que tenga el pan (hogazas, baguetes, panecillos,...) 4 Fermentación final y cortado de la masa Se fermenta una segunda vez durante unas 2 h. (leudado) y la masa vuelve a doblar su volumen Esto hace que el pan quede más suelto esponjoso Elaboración de cortes Se practican unos cortes a la masa, la greña, para que luego se pueda partir el pan más facilmente 5 Horneado Se cuece en el horno a unos 200ºC, hasta que la corteza adquiera su color dorado característico Horneado a 200ºC 6 Pan recien hecho Tiempo total: 6 h 00 min. PAN INDUSTRIAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre 1 Incorporación de ingredientes específicos Aditivos Huevos Grasas Dependiendo de la variedad de pan que se vaya a realizar, se pueden utilizar otro tipo de ingredientes Se añaden los aditivos a la masa base para acelerar la fermentación y se introduce todo en una máquina de amasar Aditivos En esta máquina se eleva la temperatura con rapidez 2 Fermentación Se acorta o incluso se puede suprimir el tiempo de la primera fermentación 3 División en porciones y fermentación final La masa se divide en porciones horneables Se realiza una segunda fermentación más larga para que las porciones doblen su volumen 4 Precocción y congelado Se introducen las porciones en una panificadora industrial donde se hace una precocción Congelado Se almacena a -18ºC Podría almacenarse a esa temperatura hasta 6 meses Es distribuido en camiones y furgonetas refrigerados 5 Descongelado y horneado Se descongela y se cuece una última vez. Muchas veces este paso se realiza en el horno del punto de venta 6 Pan recien hecho Tiempo total: 3 h 20 min. TIEMPOS DE REALIZACIÓN Pan tradicional Pan industrial 1 1 10 min. 15 min. 2 2 5 min. 3 2 h. 3 h. 4 30 min. 5 3 35 min. 15 min. 4 6 Tiempo total: 3 h 20 min. 2 h. 5 30 min. 6 Tiempo total: 6 h 00 min. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Pan tradicional y pan industrial ¿Cómo se hacen y cuánto tiempo se tarda? Los ingredientes para elaborar la base de cualquier tipo de pan son siempre los mismos ... Agua Activa las proteinas de la harina Harina Puede ser integral o refinada y de uno o más cereales Sal Ayuda a reforzar sabores y aromas y fortalece el gluten Levadura o masa madre Producen la fermentación. Transforman el azúcar en CO2 y etanol PAN TRADICIONAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre 1 Se amasa manualmente Ponemos la masa en una superficie plana y la espolvoreamos con harina mientras la amasamos manualmente con movimientos constantes de arriba a abajo. En este proceso introducimos aire en la masa y aumenta su temperatura poco a poco 2 Fermentación Bola de masa Trapo humedo Temperatura recomendada 27ºC La masa se introduce en forma de bola en un recipiente y se tapa con un trapo húmedo. Se tiene en reposo unas 3 horas y en ese tiempo la masa fermenta y dobla su volumen Diferencias entre la fermentación y el leudado Fermentar y levar el pan es permitir que la levadura se nutra de los azúcares de la harina y espire gases y alcohol, lo que hace que el pan se expanda, se leve y adquiera una textura y sabor agradables El leudado se refiere en concreto al aumento que la masa realizaal final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada 3 Dar forma a la masa La masa se divide en porciones horneables y se les da la forma que queremos que tenga el pan (hogazas, baguetes, panecillos,...) 4 Fermentación final y cortado de la masa Se fermenta una segunda vez durante unas 2 h. (leudado) y la masa vuelve a doblar su volumen Esto hace que el pan quede más suelto esponjoso Elaboración de cortes Se practican unos cortes a la masa, la greña, para que luego se pueda partir el pan más facilmente 5 Horneado Se cuece en el horno a unos 200ºC, hasta que la corteza adquiera su color dorado característico Horneado a 200ºC 6 Pan recien hecho Tiempo total: 6 h 00 min. PAN INDUSTRIAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre 1 Incorporación de ingredientes específicos Aditivos Huevos Grasas Dependiendo de la variedad de pan que se vaya a realizar, se pueden utilizar otro tipo de ingredientes Se añaden los aditivos a la masa base para acelerar la fermentación y se introduce todo en una máquina de amasar Aditivos En esta máquina se eleva la temperatura con rapidez 2 Fermentación Se acorta o incluso se puede suprimir el tiempo de la primera fermentación 3 División en porciones y fermentación final La masa se divide en porciones horneables Se realiza una segunda fermentación más larga para que las porciones doblen su volumen 4 Precocción y congelado Se introducen las porciones en una panificadora industrial donde se hace una precocción Congelado Se almacena a -18ºC Podría almacenarse a esa temperatura hasta 6 meses Es distribuido en camiones y furgonetas refrigerados 5 Descongelado y horneado Se descongela y se cuece una última vez. Muchas veces este paso se realiza en el horno del punto de venta 6 Pan recien hecho Tiempo total: 3 h 20 min. TIEMPOS DE REALIZACIÓN Pan tradicional Pan industrial 1 1 10 min. 15 min. 2 2 5 min. 3 2 h. 3 h. 4 30 min. 5 3 35 min. 15 min. 4 6 Tiempo total: 3 h 20 min. 2 h. 5 30 min. 6 Tiempo total: 6 h 00 min. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Pan tradicional y pan industrial ¿Cómo se hacen y cuánto tiempo se tarda? Los ingredientes para elaborar la base de cualquier tipo de pan son siempre los mismos ... Agua Activa las proteinas de la harina Levadura o masa madre Harina Puede ser integral o refinada y de uno o más cereales Producen la fermentación. Transforman el azúcar en CO2 y etanol Sal Ayuda a reforzar sabores y aromas y fortalece el gluten PAN TRADICIONAL PAN INDUSTRIAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre 1 1 Se amasa manualmente Incorporación de ingredientes específicos Aditivos Huevos Ponemos la masa en una superficie plana y la espolvoreamos con harina mientras la amasamos manualmente con movimientos constantes de arriba a abajo. En este proceso introducimos aire en la masa y aumenta su temperatura poco a poco Grasas Dependiendo de la variedad de pan que se vaya a realizar, se pueden utilizar otro tipo de ingredientes 2 Fermentación Bola de masa Trapo humedo Se añaden los aditivos a la masa base para acelerar la fermentación y se introduce todo en una máquina de amasar Aditivos Temperatura recomendada 27ºC La masa se introduce en forma de bola en un recipiente y se tapa con un trapo húmedo. Se tiene en reposo unas 3 horas y en ese tiempo la masa fermenta y dobla su volumen En esta máquina se eleva la temperatura con rapidez 2 Fermentación Diferencias entre la fermentación y el leudado Fermentar y levar el pan es permitir que la levadura se nutra de los azúcares de la harina y espire gases y alcohol, lo que hace que el pan se expanda, se leve y adquiera una textura y sabor agradables Se acorta o incluso se puede suprimir el tiempo de la primera fermentación 3 El leudado se refiere en concreto al aumento que la masa realizaal final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada División en porciones y fermentación final 3 Dar forma a la masa La masa se divide en porciones horneables y se les da la forma que queremos que tenga el pan (hogazas, baguetes, panecillos,...) La masa se divide en porciones horneables Se realiza una segunda fermentación más larga para que las porciones doblen su volumen 4 Fermentación final y cortado de la masa Se fermenta una segunda vez durante unas 2 h. (leudado) y la masa vuelve a doblar su volumen 4 Precocción y congelado Se introducen las porciones en una panificadora industrial donde se hace una precocción Esto hace que el pan quede más suelto esponjoso Elaboración de cortes Congelado Se practican unos cortes a la masa, la greña, para que luego se pueda partir el pan más facilmente Se almacena a -18ºC Podría almacenarse a esa temperatura hasta 6 meses 5 Horneado Se cuece en el horno a unos 200ºC, hasta que la corteza adquiera su color dorado característico Es distribuido en camiones y furgonetas refrigerados 5 Descongelado y horneado Horneado a 200ºC Se descongela y se cuece una última vez. Muchas veces este paso se realiza en el horno del punto de venta 6 6 Pan recien hecho Pan recien hecho Tiempo total: 6 h 00 min. Tiempo total: 3 h 20 min. TIEMPOS DE REALIZACIÓN PAN TRADICIONAL PAN INDUSTRIAL 1 1 10 min. Amasado 15 min. Amasado 2 2 5 min. Fermentación 3 Creación de porciones y fermentación final 2 h. 3 h. Fermentación 4 Precocción y congelado 30 min. 5 3 Descongelado y horneado 35 min. Creación porciones 15 min. 4 6 Tiempo total: 3 h 20 min. Fermentación final y cortado 2 h. 5 30 min. Horneado 6 Tiempo total: 6 h 00 min. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Pan tradicional y pan industrial ¿Cómo se hacen y cuánto tiempo se tarda? Los ingredientes para elaborar la base de cualquier tipo de pan son siempre los mismos ... Agua Activa las proteinas de la harina Levadura o masa madre Harina Puede ser integral o refinada y de uno o más cereales Producen la fermentación. Transforman el azúcar en CO2 y etanol Sal Ayuda a reforzar sabores y aromas y fortalece el gluten PAN TRADICIONAL PAN INDUSTRIAL Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre Se elabora la masa con agua, sal, harina y levadura o masa madre Se amasa manualmente Incorporación de ingredientes específicos 1 1 Ponemos la masa en una superficie plana y la espolvoreamos con harina mientras la amasamos manualmente con movimientos constantes de arriba a abajo. En este proceso introducimos aire en la masa y aumenta su temperatura poco a poco Aditivos Huevos 2 Grasas Se añaden los aditivos a la masa base para acelerar la fermentación y se introduce todo en una máquina de amasar Dependiendo de la variedad de pan que se vaya a realizar, se pueden utilizar otro tipo de ingredientes Fermentación Bola de masa Trapo humedo Aumento de volumen Aditivos La masa se introduce en forma de bola en un recipiente y se tapa con un trapo húmedo. Se tiene en reposo unas 3 horas y en ese tiempo la masa fermenta y dobla su volumen Temperatura recomendada 27ºC En esta máquina se eleva la temperatura con rapidez Diferencias entre la fermentación y el leudado Fermentar y levar el pan es permitir que la levadura se nutra de los azúcares de la harina y espire gases y alcohol, lo que hace que el pan se expanda, se leve y adquiera una textura y sabor agradables 2 Fermentación El leudado se refiere en concreto al aumento que la masa realizaal final del proceso tras ser amasada y antes de ser horneada Se acorta o incluso se puede suprimir el tiempo de la primera fermentación 3 Dar forma a la masa División en porciones y fermentación final La masa se divide en porciones horneables y se les da la forma que queremos que tenga el pan (hogazas, baguetes, panecillos,...) 3 Se realiza una segunda fermentación más larga para que las porciones doblen su volumen 4 Fermentación final y cortado de la masa Esto hace que el pan quede más suelto esponjoso Se fermenta una segunda vez durante unas 2 h. (leudado) y la masa vuelve a doblar su volumen La masa se divide en porciones horneables 4 Congelado Elaboración de cortes Precocción y congelado Se practican unos cortes a la masa, la greña, para que luego se pueda partir el pan más facilmente Se introducen las porciones en una panificadora industrial donde se hace una precocción Se almacena a -18ºC Podría almacenarse a esa temperatura hasta 6 meses 5 Horneado Se cuece en el horno a unos 200ºC, hasta que la corteza adquiera su color dorado característico Es distribuido en camiones y furgonetas refrigerados Horneado a 200ºC 5 Descongelado y horneado Se descongela y se cuece una última vez. Muchas veces este paso se realiza en el horno del punto de venta 6 6 Pan recien hecho Pan recien hecho Tiempo total: Tiempo total: 6 h 00 min. 3 h 20 min. TIEMPOS DE REALIZACIÓN PAN TRADICIONAL PAN INDUSTRIAL 1 1 10 min. Amasado 15 min. Amasado 2 2 5 min. Fermentación 3 Creación de porciones y fermentación final 2 h. 3 h. Fermentación 4 Precocción y congelado 30 min. 5 3 Descongelado y horneado 35 min. Creación porciones 15 min. 4 6 Tiempo total: 3 h 20 min. Fermentación final y cortado 2 h. 5 30 min. Horneado 6 Tiempo total: 6 h 00 min. GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Pero «no todos los tipos de pan son iguales. Si nos centramos en el pan blanco, el más criminalizado, existen importantes diferencias en cuanto al tipo de harina, el proceso de elaboración, el contenido de nutrieres y el impacto en la salud. Por ejemplo, el pan artesanal elaborado con masa madre produce una elevación de glucosa en sangre tras su ingestión claramente menor que el típico pan de barra o de baguette, y, por supuesto, que el pan de molde», aclara. Por eso, Puy defiende «rotundamente» que el integral es mejor que el blanco; «es más rico en vitaminas y minerales (micronutrientes) ya que mantiene los micronutrientes presentes en el salvado y el germen del grano de cereal del que procede».

¿Cuánto pan se recomienda comer en un día, entonces? Puy señala que no existe respuesta correcta, pero que sí la hay «respecto a la cantidad total de cereales. La recomendación de ingesta de cereales es dos a cuatro raciones diarias -dependiendo de las necesidades energéticas de la persona-». Por tanto, si una ración de pan corresponde a «40-60 gramos, podemos tomar entre 80 y 240 gramos de pan en el caso de no haber incluido ninguna otra fuente de cereales». En el caso de haber desayunado un bol de cereales o comido un plato de pasta, «solo podríamos ingerir dos raciones de pan (80-120 gramos)».

Cómo reconocer un buen pan ESTRUCTURA DE LA MIGA Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción Perfecto Sub fermentado Falta fuerza de la masa Sin cocer Ligeramente sobre fermentado Muy sobre fermentado Demasiado calor en la cocción Falta de vapor PAN TRADICIONAL Tiene que pesar Tiene que ser crujiente Tiene que ser irregular La miga ha de tener alveolos Tiene que oler a pan Puede permanecer fresco hasta una semana Corteza Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial Espolvoreado con harina cruda Miga Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que la hacen más esponjosa DÓNDE COMPRAMOS EL PAN Tienda de descuento 13,6% E-commerce 0,9% Hipermercado 6,6% Otros canales 5,7% Tienda tradicional 33,2% Súper Autoservicio 40,8% QUÉ DICE LA NUEVA LEY SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LOS PANES Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos 100% Pan integral Tienen que estar elaborados con un 100% de harina integral 50% Pan de espelta, centeno, triticale, tritordeum Tienen que estar hechos con más del 50% de estas harinas 20% Pan de avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno Tienen que estar hechos con el 20% o más de estas harinas 10% Pan de multicereales Hechos con 3 o más harinas de las que, al menos dos serán de cereales con al menos un 10% 15% Pan de masa madre Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción 4 h Pan de masa madre larga fermentación Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas Pan de leña Sólo se podrán denominar así si están cocidos íntegramente en un horno de leña 50 gr/kg Pan de leche Incluye leche en polvo con un mínimo de 50 gr por kilo de harina GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Cómo reconocer un buen pan ESTRUCTURA DE LA MIGA Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción Perfecto Sub fermentado Falta fuerza de la masa Sin cocer Ligeramente sobre fermentado Muy sobre fermentado Demasiado calor en la cocción Falta de vapor PAN TRADICIONAL Tiene que pesar Tiene que ser crujiente Tiene que ser irregular La miga ha de tener alveolos Tiene que oler a pan Puede permanecer fresco hasta una semana Corteza Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial Espolvoreado con harina cruda Miga Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que la hacen más esponjosa DÓNDE COMPRAMOS EL PAN Tienda de descuento 13,6% E-commerce 0,9% Hipermercado 6,6% Otros canales 5,7% Tienda tradicional 33,2% Súper Autoservicio 40,8% QUÉ DICE LA NUEVA LEY SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LOS PANES Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos 100% Pan integral Tienen que estar elaborados con un 100% de harina integral 50% Pan de espelta, centeno, triticale, tritordeum Tienen que estar hechos con más del 50% de estas harinas 20% Pan de avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno Tienen que estar hechos con el 20% o más de estas harinas 10% Pan de multicereales Hechos con 3 o más harinas de las que, al menos dos serán de cereales con al menos un 10% 15% Pan de masa madre Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción 4 h Pan de masa madre larga fermentación Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas Pan de leña Sólo se podrán denominar así si están cocidos íntegramente en un horno de leña 50 gr/kg Pan de leche Incluye leche en polvo con un mínimo de 50 gr por kilo de harina GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Cómo reconocer un buen pan ESTRUCTURA DE LA MIGA Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción Falta fuerza de la masa Sin cocer Perfecto Sub fermentado Ligeramente sobre fermentado Muy sobre fermentado Demasiado calor en la cocción Falta de vapor PAN TRADICIONAL Corteza Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial Espolvoreado con harina cruda Tiene que pesar Tiene que ser crujiente Tiene que ser irregular La miga ha de tener alveolos Tiene que oler a pan Puede permanecer fresco hasta una semana DÓNDE COMPRAMOS EL PAN Hipermercado 6,6% Tienda de descuento 13,6% Miga Tienda tradicional 33,2% Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que la hacen más esponjosa Súper Autoservicio 40,8% Otros canales 5,7% E-commerce 0,9% QUÉ DICE LA NUEVA LEY SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LOS PANES Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos 50% 20% 100% 10% Pan de espelta, centeno, triticale, tritordeum Pan de avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno Pan de multicereales Pan integral Tienen que estar elaborados con un 100% de harina integral Hechos con 3 o más harinas de las que, al menos dos serán de cereales con al menos un 10% Tienen que estar hechos con más del 50% de estas harinas Tienen que estar hechos con el 20% o más de estas harinas 50 gr/kg 15% 4 h Pan de leña Pan de leche Pan de masa madre larga fermentación Pan de masa madre Incluye leche en polvo con un mínimo de 50 gr por kilo de harina Sólo se podrán denominar así si están cocidos íntegramente en un horno de leña Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Cómo reconocer un buen pan ESTRUCTURA DE LA MIGA Los tamaños y distribución que adquieren los alveolos de la miga (burbujas), son propios de cada tipo de pan. Dependen de la fermentación e hidratación de la masa y de lo tiempos, modos y temperaturas de cocción Sub fermentado Falta fuerza de la masa Sin cocer Perfecto Ligeramente sobre fermentado Muy sobre fermentado Demasiado calor en la cocción Falta de vapor Espolvoreado con harina cruda PAN TRADICIONAL Tiene que pesar Tiene que ser crujiente Corteza Gruesa y crujiente. Tiene un tono más oscuro y dorado que la de elaboración industrial Tiene que ser irregular La miga ha de tener alveolos Tiene que oler a pan Puede permanecer fresco hasta una semana DÓNDE COMPRAMOS EL PAN Miga Súper Autoservicio 40,8% Tienda de descuento 13,6% Blanquecina con los alveolos grandes e irregulares que la hacen más esponjosa Tienda tradicional 33,2% Otros canales 5,7% Hipermercado 6,6% E-commerce 0,9% QUÉ DICE LA NUEVA LEY SOBRE LA DENOMINACIÓN DE LOS PANES Para cada denominación de pan se exige que sus ingredientes cumplan una serie de requisitos 50% 20% 100% 10% Pan integral Pan de espelta, centeno, triticale, tritordeum Pan de avena, cebada, maíz, arroz, sorgo, tef, quinoa, trigo sarraceno Pan de multicereales Tienen que estar elaborados con un 100% de harina integral Hechos con 3 o más harinas de las que, al menos dos serán de cereales con al menos un 10% Tienen que estar hechos con más del 50% de estas harinas Tienen que estar hechos con el 20% o más de estas harinas 50 gr/kg 15% 4 h Pan de masa madre larga fermentación Pan de masa madre Pan de leña Pan de leche Tiene que ser el 15% de la masa total y deben de haber transcurrido 20h. desde la elaboración de la masa madre hasta la cocción Si el pan incorpora una fermentación después del amasado y antes de la división en porciones, de al menos 4 horas Sólo se podrán denominar así si están cocidos íntegramente en un horno de leña Incluye leche en polvo con un mínimo de 50 gr por kilo de harina GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Y como el pan no se suele consumir solo, una recomendación es «combinarlo con alimentos que pueden hacer que no se produzca una gran elevación de glucosa en sangre» como las legumbres. «La fibra que contienen las lentejas, los garbanzos y las alubias va a ralentizar la llegada a sangre de la glucosa que se libera cuando el almidón del pan se digiere», explica la experta.

Nuevos hábitos de consumo

La duda sobre qué pan comprar también ha ido en aumento en los últimos tiempos, sobre todo porque su precio ha subido debido a distintas crisis que han encarecido significativamente su producción. También la creciente oferta que se puede encontrar a día de hoy en los mostradores de las panaderías y supermercados alimenta esta indecisión. Lo hay blanco, integral o de cereales. De centeno, sin gluten o con pasas. Así, todo influye a la hora de hacer la compra: hay quien prefiere gastar un poco más por un pan artesanal y de mejor calidad y quien, por el contrario, opta por uno industrial.

Desde la Asociación de Panaderos de Gipuzkoa (Gipuzkoa Okinak), su presidente, Mikel Garmendia, hace referencia al crecimiento de la demanda de distintos tipos de panes y el nicho que se ha creado en torno a este alimento en los últimos años. «Un obrador pequeño y una panadería más artesana tienen una venta y una demanda distinta, por eso igual una dedica más tiempo al proceso de fermentación para elaborar sus panes que la otra, y viceversa. Hay panes buenos en todas las panaderías», insiste.

Todo depende de qué cualidades se prioricen: para gustos, los colores. Sin embargo, algo que comparten la mayoría de profesionales del sector es el cambio en los hábitos de consumo de los compradores. El pan es ese alimento que no puede faltar en la mesa de todos los hogares, pero a la vez, puede convertirse en un capricho si se opta por invertir un poco más en una barra de mayor precio.

Se recomienda combinar el pan con alimentos que evitan una elevación de la glucosa en sangre, como pueden ser las legumbres

Por eso, el presidente de Gipuzkoa Okinak señala que «el pan es una mezcla. Es un alimento prácticamente diario, pero los fines de semana sí que suele ser más capricho. Y no, no nos aprovechamos de esto para subir el precio estos días», asegura. Y aunque analizar las preferencias de la sociedad en general es difícil, Garmendia sí que apunta a que «la comodidad hace mucho. Sí que se podría decir que mucha gente aprovecha la visita al supermercado para comprar la barra de pan ya preparada». El precio en estos establecimientos, además, suele ser más contenido que en las panaderías locales.

El sector así lo hace saber en el Día Mundial del Pan. Además de la crisis de relevo generacional que atraviesan, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los panaderos y sus negocios es precisamente «la continuidad, sí, pero condicionada por los hábitos de consumo de la población». Estas variaciones en sus preferencias «hacen que cada vez se compre menos en las tiendas pequeñas, en los obradores y panaderías locales, y eso puede conllevar su cierre», insiste Garmendia en nombre de las panaderías de Gipuzkoa.

Ese es el mensaje que buscan lanzar: «Otros años lo hemos celebrado teniendo pequeños detalles y premiando a los clientes fieles y habituales... Este año solo hacemos este llamamiento, por los obradores y las panaderías pequeñas».

Temas

Historias visuales

Reporta un error