El pago oculto en la factura de un restaurante vasco que denuncia el influencer Cocituber

«El servicio está prohibido cobrarlo, el cubierto también, y si pones aperitivo o pan lo tienes que decir o tenerlo muy bien señalizado si lo vas a cobrar». Con esta sentencia de un 'influencer' dedicado a difundir contenidos gastronómicos se ha abierto la penúltima polémica en internet a raíz de lo que puede cobrar o no un restaurante y de la transparencia de sus menús.

El mundo de la hostelería ha sido escenario de un nuevo episodio controvertido, protagonizado esta vez por el popular creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, conocido en las redes sociales como Cocituber. Con una audiencia de casi medio millón de seguidores en TikTok y otro medio millón en Instagram, ha desatado la polémica tras denunciar cobros «prohibidísimos» en un restaurante vasco al que había acudido para probar su carta y ofrecer su opinión.

Considerado por el propio Cocituber como «uno de los mejores restaurantes de todo Getafe», la controversia surgió al llegar el momento de pagar la cuenta. Tras degustar un menú que incluía anchoas, chuletón de ternera, gambas como aperitivo, gazpacho, cecina de buey, chistorra de navarra salteada, alubias y kokotxas al pilpil, la cuenta ascendía a 190,90 euros. Sin embargo, Ortega descubrió un cargo adicional de cinco euros por «cubierto, pan, aperitivo y servicio» que no había sido anunciado previamente ni solicitado, según explica en su vídeo.

Los polémicos cargos en la cuenta del restaurante

El influencer explica en este contenido que se ha viralizado con miles de visualizaciones en todas las redes sociales su conversación con el camarero y el responsable de este restaurante vasco ubicado en Getafe (Madrid). Durante la misma Cocituber argumenta que «lo de poner el cubierto está prohibidísimo.... no veo que lleguéis con un aperitivo, lo pongáis, y lo cobréis después. Igual que el pan, por ley no lo puedes hacer. El servicio de mesa no se puede cobrar». Insistió en que si se cobra un aperitivo o el pan, «lo tienes que decir antes o tenerlo muy bien señalizado» en la carta.

La tensión escaló cuando el hostelero, en respuesta, decidió publicar en Instagram que «te aseguro que como ahora, que te dedicas a ir a buenos restaurantes, te lo van a cobrar en todos», mencionando haberle invitado «al café, postre y el agua». Incluso amenazaron con cobrarle todo en el futuro.

Cocituber no ha tardado en defenderse, enfatizando su postura: «Yo no quiero que me invites a nada, pago mis cuentas religiosamente. Voy a muchísimos restaurantes, lo del servicio te lo encuentras en algunos, sí, por lo menos lo tienen puesto en la carta, lo que estás haciendo es ilegal». Subraya que, a pesar de la calidad del restaurante, esta práctica considera que es inaceptable: «No me importa pagar, pero debe estar claro desde el principio».

Debate abierto y petición de transparencia

La situación ha reavivado el eterno debate en redes sociales sobre el cobro del servicio de mesa y otros cargos ocultos en los restaurantes, o poco transparentes. Las reacciones han sido mayoritariamente a favor del influencer, con muchos usuarios afirmando que «los aperitivos deberían ser cortesía» y que «nadie lo devuelve» si lo traen sin avisar. Otros defendieron que es una práctica común en el sector.

Las autoridades de consumo respaldan la postura de Cocituber, recordando que este tipo de cargos deben ser comunicados explícitamente antes de que el cliente realice el pedido. El caso evidencia el creciente poder de los influencers para visibilizar prácticas cuestionables y la demanda cada vez mayor de los consumidores por una mayor claridad y transparencia en los precios de los establecimientos de restauración. Así, el propio Ortega sentencia que «tanto para cliente como para hostelero de que cada uno tiene unas obligaciones y unos derechos, y por supuesto la gran mayoría de los restaurantes lo hacen bien».