El pueblo más bonito para visitar en septiembre está a menos de dos horas de Gipuzkoa National Geographic ha elegido un municipio navarro como el «destino perfecto» para visitar este mes de septiembre

Calles empedradas, casas blasonadas, viñedos infinitos y un palacio que parece sacado de un cuento. Así se presenta Olite, el pueblo navarro que National Geographic ha elegido como «el destino perfecto para visitar este mes de septiembre». Y lo mejor: está a menos de dos horas en coche desde Gipuzkoa, lo que lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan historia, vino y belleza medieval cerca de Gipuzkoa.

Declarado «Conjunto Histórico-Artístico hace un siglo», Olite conserva intacta la esencia medieval que lo hace único. Pasear por su casco histórico es como retroceder varios siglos: murallas, torres, iglesias góticas y un ambiente que recuerda a los tiempos en que reyes y nobles dejaron su huella.

El gran protagonista es, sin duda, su Palacio Real, uno de los monumentos más impresionantes y valiosos de España. Construido en el siglo XIV por Carlos III de Navarra, el Noble, este palacio fue la sede de la corte y símbolo de poder. El monarca soñó con transformar Olite en «el París o la Viena» de su tiempo, y vaya si lo consiguió: torres que tocan el cielo, jardines colgantes, detalles góticos y mudéjares… y la famosa Torre del Homenaje, con sus 40 metros de altura y 133 escalones.

Una escapada a menos de dos horas de Gipuzkoa

Más allá del palacio, Olite guarda tesoros en cada esquina: la iglesia de Santa María la Real, joya del gótico; la Torre del Chapitel, vigilante desde tiempos romanos; y plazas llenas de vida, como la Plaza Mayor, con su fuente histórica y calles que invitan a perderse.

¿Otra razón para visitarlo en septiembre? El vino. Olite es la capital del vino navarro, y durante este mes los viñedos que la rodean están en su máximo esplendor.

Si estás en Gipuzkoa, llegar a Olite es cuestión de menos de dos horas por carretera. Ideal para una excursión de un día o un fin de semana completo. Historia, gastronomía y paisajes que mezclan el encanto medieval con el aroma a vino: ¿se puede pedir más?