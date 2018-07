Nuno Santos, el violinista surfero Nuno Santos tocando el violín mientras surfea. / Manuel Ricardo Este portugués fomenta la música clásica a su manera: tocando el violín entre olas AITOR VIEJO San Sebastián Lunes, 16 julio 2018, 13:19

Nuno Santos es un profesor nacido en el municipio costero de Nazaré, Portugal. Lleva más de diez años fomentando la música clásica con el proyecto 'Un violín en los lugares más insólitos' ('A Violin In The Most Unlikely Places'). El proyecto consiste en tocar el violín en lugares tales como un volcán activo, bajo el agua o en la selva amazónica. Con ello consigue lograr la atención del público y promocionar la música clásica.

Uno de esos lugares ha sido su pueblo natal dónde ha fusionado dos de sus pasiones, el violín y el surf. Su diversión favorita es surfear las olas de más de 6 metros en Nazaré.

Santos ha declarado al portal 'Magicseaweed' que «esto requiere lo mejor de mí, por lo tanto es algo que creo que me hace mejor persona... Hace que me conozca mejor». El violinista ha contado que esto le ha enseñado «sobre el fino balance entre la confianza, la humillación, el esfuerzo y la paciencia».

Su próximo proyecto será tocar el himno nacional de Portugal mientras cabalga sobre las olas.