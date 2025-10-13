El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse El producto, a la venta por 4,10 euros en la cadena de supermercados, ha llamado la atención en redes sociales

Un nuevo producto ha aparecido en la sección de novedades de Mercadona. Se trata del nuevo bizcocho de la pistacho, que ha llamado la atención de varias personas en redes sociales y que se encuentra a la venta en la cadena de supermercados por 4,10 euros.

«Han sacado un bizcocho de pistacho en Mercadona. «Se ve jugoso y relleno. No han escatimado en el pistacho», ha comentado en su último vídeo el famoso influencer Peldanyos, que cuenta con 3,7 millones de seguidores en TikTok, en donde ha ganado popularidad por sus reseñas de productos del conocido supermercado.

«Me gusta la cantidad de pistacho troceado que tiene por arriba, por dentro tiene humedad, aunque el relleno podría decirse que es poco. No es un pastelón de repostería americana con pistacho chorreando, pero esa tampoco es la intención comenta el popular influencer en el vídeo con más de un millón de reproducciones.

Un bizcocho que ha llegado para quedarse

Y es que el éxito de este nuevo bizcocho no es casual, ya que los productos con pistacho están viviendo un auténtico auge en redes sociales y han sido varios los usuarios que han querido probar este nuevo bizcocho.

La estética fotogénica y la versatilidad en repostería, han convertido al pistacho en el protagonista de varios vídeos virales y demás recetas que acumulan millones de visualizaciones. Ahora, con este nuevo lanzamiento, Mercadona se suma a la tendencia y este bizcocho, además de convertirse en el dulce estrella del otoño, ha llegado ya para quedarse.