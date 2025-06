Así son las nuevas restricciones al tráfico en Bilbao desde mañana

¿Qué cambia este lunes?

Los coches de etiqueta B dejarán de tener acceso generalizado a la ZBE, salvo que se dirijan a uno de ... los siete parkings rotatorios. En ese caso, la moratoria se extiende hasta 2030.

Soy residente, ¿me afecta?

No. Si está empadronado antes de la entrada en vigor de la ZBE (el 17 de junio de 2024), no tiene ningún tipo de restricción. Quienes se empadronaron de forma posterior pueden acceder sin problema hasta el 31 de diciembre de este año si no tienen distintivo ambiental; y hasta el 31 de diciembre de 2029 si tienen etiqueta B.

Colectivos con exención total

Hay algunos colectivos que podrán acceder a la ZBE siempre, independientemente de lo contaminante que sea el coche: quienes trasladen a personas con movilidad reducida, los vehículos de emergencias y esenciales, los ciclomotores de menos de 50 centímetros cúbicos y los vehículos históricos.

¿Y si tengo una parcela de garaje en la ZBE?

Si su vehículo no tiene distintivo ambiental podrá acceder a ella hasta el 1 de enero de 2026 (a no ser que haya nacido antes de 1956, en cuyo caso la exención se prolonga hasta 2030); si tiene etiqueta B, puede entrar hasta el 1 de enero de 2030. Esto opera tanto para quienes tienen una plaza en propiedad como en alquiler e incluso para quienes tengan tarjeta OTA de residente en el ámbito de la ZBE.

¿Qué otras excepciones hay?

Quienes tienen un comercio o un negocio hostelero cuentan con las mismas excepciones que quienes tienen una parcela de garaje. Y lo mismo sucede con los vehículos de carga y descarga, los de mudanzas, el transporte escolar y colectivo, taxis y VTC, autoescuelas, quienes vayan a talleres o concesionarios y clientes de hoteles. También las personas invitadas por residentes, comerciantes y hosteleros; los que tengan OTA de residente en ZBE o distintivo DES-A de autónomos; las empresas de transporte de medicamentos, las de transporte turístico y quienes tengan movilidad reducida temporalmente y se dirigen a un centro de día o escolar.

¿Qué debo hacer para ir a un taller o visitar a un familiar?

Es el propio negocio o el residente quien, tras darse de alta en el sistema con la app ZBE Bilbao EGE, debe notificar los accesos puntuales. Cada vecino de la ZBE tiene seis invitaciones al mes. Si son mayores de 70 años, tienen 16.