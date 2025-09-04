Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años El diseñador y empresario italiano ha fallecido arropado por sus seres queridos, han explicado desde su grupo empresarial

El diseñador italiano Giorgio Armani durante el desfile de presentación de la temporada Primavera-Verano de su firma este enero en París.

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:33 | Actualizado 15:50h. Comenta Compartir

El diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años de edad. La noticia ha sido confirmada por el propio grupo empresarial del que Armani era director ejecutivo.

«Con infinito dolor, Armani Group anuncia el fallecimiento de su creador y fundador Giorgio Armani», arranca el comunicado emitido por la compañía, en el que se detalla que el diseñador ha fallecido arropado por sus seres queridos.

«Il Signor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose por completo a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros», continúa la carta.

A lo largo de los años, Giorgio Armani construyó una visión que se expandió desde la moda hasta todos los aspectos de su vida «anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo». «Su impulso ha sido siempre la curiosidad incansable y la profunda atención al presente y a las personas. Durante este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad para conectar con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se mantuvo activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su amada Milán», recuerdan con orgullo desde la compañía.

Conocido por supervisar cada detalle de sus coleccionesy cada aspecto de su negocio, Giorgio Armani llevaba tiempo enfermo y se vio obligado a abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio, la primera vez en su carrera que se perdía uno de sus eventos de pasarela.

La cámara ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre y permanecerá abierta de 9.00 a 18.00 horas, en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. Por su parte, el funeral se celebrará en privado «de acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani».

El último adiós de los familiares y empleados a Giorgio Armani

En el propio comunicado emitido por Armani Group, los empleados y familiares del diseñador italiano han querido tener una últimas palabras con el maestro de la moda al que han agradecido su «visión, pasión y dedicación» durante tantos años.

«En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente con ese espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su legado con respeto, responsabilidad y amor», han concluido.

Temas

Moda