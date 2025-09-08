Muere un ciclista en Francia tras ser atropellado «por un toro o un caballo» y luego por un coche El suceso tuvo lugar durante el abrivado celebrado este fin de semana en la localidad francesa de Aramon, en Nîmes

Un hombre de 52 años falleció este domingo 7 de septiembre en la localidad de Aramon, cerca de Aviñón, durante un abrivado, el tradicional encierro provenzal en el que toros recorren las calles acompañados por jinetes a caballo, tras ser embestido por uno de los animales del festejo y atropellado más tarde por un coche.

Según la gendarmería y diferentes medios locales, la víctima, vecino del municipio, se desplazaba en bicicleta cuando fue embestida por un animal, «un caballo o un toro», y posteriormente atropellada de manera accidental por un vehículo 4x4 que formaba parte del cortejo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el hombre murió a causa de las graves heridas sufridas.

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Aramon anunció en un comunicado la suspensión inmediata de todas las festividades, expresando en nombre del municipio «sus más sinceras condolencias a la familia» y mostrando su apoyo en este difícil momento.

La compañía de gendarmería de Nimes ha abierto una investigación por homicidio involuntario para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Los agentes buscan determinar el grado de responsabilidad del vehículo implicado y revisar la eficacia de las medidas de seguridad desplegadas en el evento.

Tradición del abrivado

El abrivado es una tradición popular de la Provenza y el sur de Francia, especialmente en la región de Gard y Camarga, consistente en el traslado de varios toros por las calles del pueblo o por el campo, escoltados por guardianes a caballo (los jinetes típicos de la Camarga). El objetivo es llevar a los animales hasta los toriles o la plaza, al mismo tiempo que se muestra la destreza de los jinetes para mantenerlos agrupados.

En muchos lugares, los toros recorren las calles entre el público, que a veces intenta interponerse o desviar a los animales como parte del espectáculo. En algunas variantes, los toros incluso atraviesan ríos o canales, acompañados por los caballos, como sucedía en la fiesta de Aramon.

