Una huida de película: un toro tira la apuerta abajo de un matadero, logra escapar y se tumba a la sombra de un prado El animal recorrió unos cientos de metros antes de posarse en un terreno privado, donde se tumbó a la sombra de grandes cipreses

Un inesperado episodio de fuga y resistencia ha sorprendido esta semana a los vecinos de la localidad francesa de Saint-Viance, en Corrèze, cuando el martes 19 de agosto un toro de unos 800 kilos logró escapar del matadero Viandes de Corrèze.

El animal, destinado al sacrificio, se convirtió por unas horas en protagonista de una historia casi novelesca. En lugar de resignarse a su destino, logró abrirse camino hacia la libertad en medio de una serie de circunstancias fortuitas. La proximidad de la autovía D901 y de la autopista A89 llevó a la policía a desplegar un amplio dispositivo de seguridad para evitar incidentes y alertar a los vecinos, algunos de los cuales pudieron observar con asombro al animal deambulando por la zona.

Según explicó Pascal Hermand, director general de la planta de T'Rhéa, la escapada no fue un simple accidente. El toro, descrito como especialmente vigoroso y decidido, «consiguió forzar una barrera y después derribar una puerta». En ese momento, el azar también jugó a su favor un camión de reparto atravesaba la entrada mientras el animal huía, lo que le permitió colarse por el portón abierto y dejar atrás las instalaciones.

Tras recorrer apenas unos cientos de metros, el animal decidió descansar bajo la sombra de unos altos cipreses en un terreno privado, sin provocar ningún daño. Allí permaneció tranquilo hasta que los agentes de la Oficina Francesa para la Biodiversidad (OFB), desplazados desde Ussel, lograron sedarlo. «La situación se controló rápidamente», señaló la policía, que destacó la calma con la que se desarrolló la intervención.

El desenlace, sin embargo, no trajo consigo un final feliz. Aunque fue inmovilizado sin incidentes, el toro fue devuelto al matadero de T'Rhéa, donde terminó siendo sacrificado si bien finalmente su carne ya no era apta para el consumo tras el procedimiento de anestesia.

