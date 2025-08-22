Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una huida de película: un toro tira la apuerta abajo de un matadero, logra escapar y se tumba a la sombra de un prado

El animal recorrió unos cientos de metros antes de posarse en un terreno privado, donde se tumbó a la sombra de grandes cipreses

J.M.

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:00

Un inesperado episodio de fuga y resistencia ha sorprendido esta semana a los vecinos de la localidad francesa de Saint-Viance, en Corrèze, cuando el martes 19 de agosto un toro de unos 800 kilos logró escapar del matadero Viandes de Corrèze.

El animal, destinado al sacrificio, se convirtió por unas horas en protagonista de una historia casi novelesca. En lugar de resignarse a su destino, logró abrirse camino hacia la libertad en medio de una serie de circunstancias fortuitas. La proximidad de la autovía D901 y de la autopista A89 llevó a la policía a desplegar un amplio dispositivo de seguridad para evitar incidentes y alertar a los vecinos, algunos de los cuales pudieron observar con asombro al animal deambulando por la zona.

Según explicó Pascal Hermand, director general de la planta de T'Rhéa, la escapada no fue un simple accidente. El toro, descrito como especialmente vigoroso y decidido, «consiguió forzar una barrera y después derribar una puerta». En ese momento, el azar también jugó a su favor un camión de reparto atravesaba la entrada mientras el animal huía, lo que le permitió colarse por el portón abierto y dejar atrás las instalaciones.

Tras recorrer apenas unos cientos de metros, el animal decidió descansar bajo la sombra de unos altos cipreses en un terreno privado, sin provocar ningún daño. Allí permaneció tranquilo hasta que los agentes de la Oficina Francesa para la Biodiversidad (OFB), desplazados desde Ussel, lograron sedarlo. «La situación se controló rápidamente», señaló la policía, que destacó la calma con la que se desarrolló la intervención.

El desenlace, sin embargo, no trajo consigo un final feliz. Aunque fue inmovilizado sin incidentes, el toro fue devuelto al matadero de T'Rhéa, donde terminó siendo sacrificado si bien finalmente su carne ya no era apta para el consumo tras el procedimiento de anestesia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  3. 3

    Fallece un montañero de Irun tras precipitarse en el Pirineo francés
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  7. 7

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  8. 8

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  9. 9

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  10. 10 El laureado medallista olímpico que alaba el restaurante de Martín Berasategui: «Una experiencia irrepetible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una huida de película: un toro tira la apuerta abajo de un matadero, logra escapar y se tumba a la sombra de un prado

Una huida de película: un toro tira la apuerta abajo de un matadero, logra escapar y se tumba a la sombra de un prado