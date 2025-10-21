Un experto recuerda que el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría» El nutricionista Miodrag Borges explica la cantidad de azúcar que aporta beber un vaso de zumo de esta fruta

La idea de beberse un zumo de naranja durante el desayuno está más que extendida, de hecho, podría decirse que es casi una costumbre universal, pero ¿es un hábito realmente bueno para la salud? Esa es la pregunta a la que responde el nutricionista Miodrag Borges en su último vídeo divulgativo, en el que explica la cantidad de azúcar que aporta beber un vaso de zumo de esta fruta.

«Hoy vamos con un tema de esos que suele sorprender a la mayoría, el azúcar que aporta un zumo», explica el Técnico Superior en Dietética canario. «Un vaso de zumo de 'brick', de supermercado, con pulpa y todo, te estará aportando una cantidad de azúcar de algo más de 23 gramos de azúcar por cada vaso de 250 mililitros», revela Miodrag Borges.

Sin embargo, «si te decantas por la opción de un zumo recién exprimido, la cantidad final de azúcar que te aportará será de unos 23 gramos aproximadamente por cada vaso de 250 mililitros», una cantidad exactamente igual que la anterior.

Y «¿qué pasaría si en lugar de ello nos hiciéramos un zumo en casa con tres naranjas procedentes de un árbol milenario del Tíbet y que han sido bendecidas por el Dalai Lama? Pues que su cantidad de azúcar final, esa que nos va a aportar, será la misma, de aproximadamente 23 gramos por cada vaso de 250 mililitros», demuestra el nutricionista.

«Metabólicamente, la fructosa, es decir, el azúcar de la fruta, se comporta exactamente igual que el azúcar de un refresco o esa que le podemos echar a un café», explica Miodrag Borges, ya que «cuando hablamos de zumo de naranja, lo cierto es que da igual la procedencia», recalca.

Y es que, si bien, es bueno beber zumo de naranja, ya que es una fuente rica en vitaminas C, A, ácido fólico y minerales como el potasio y el magnesio, lo cierto es que hay que hacerlo con moderación, ya que hay que tener en cuenta que al exprimir la fruta se elimina la fibra y se concentra el azúcar, por lo que su consumo debe ser moderado para evitar picos de glucosa e insulina, especialmente en niños.