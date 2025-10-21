Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un experto recuerda que el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»

El nutricionista Miodrag Borges explica la cantidad de azúcar que aporta beber un vaso de zumo de esta fruta

M. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 07:14

Comenta

La idea de beberse un zumo de naranja durante el desayuno está más que extendida, de hecho, podría decirse que es casi una costumbre universal, pero ¿es un hábito realmente bueno para la salud? Esa es la pregunta a la que responde el nutricionista Miodrag Borges en su último vídeo divulgativo, en el que explica la cantidad de azúcar que aporta beber un vaso de zumo de esta fruta.

«Hoy vamos con un tema de esos que suele sorprender a la mayoría, el azúcar que aporta un zumo», explica el Técnico Superior en Dietética canario. «Un vaso de zumo de 'brick', de supermercado, con pulpa y todo, te estará aportando una cantidad de azúcar de algo más de 23 gramos de azúcar por cada vaso de 250 mililitros», revela Miodrag Borges.

Sin embargo, «si te decantas por la opción de un zumo recién exprimido, la cantidad final de azúcar que te aportará será de unos 23 gramos aproximadamente por cada vaso de 250 mililitros», una cantidad exactamente igual que la anterior.

La cantidad de azúcar que contiene un zumo de naranja natural

Y «¿qué pasaría si en lugar de ello nos hiciéramos un zumo en casa con tres naranjas procedentes de un árbol milenario del Tíbet y que han sido bendecidas por el Dalai Lama? Pues que su cantidad de azúcar final, esa que nos va a aportar, será la misma, de aproximadamente 23 gramos por cada vaso de 250 mililitros», demuestra el nutricionista.

«Metabólicamente, la fructosa, es decir, el azúcar de la fruta, se comporta exactamente igual que el azúcar de un refresco o esa que le podemos echar a un café», explica Miodrag Borges, ya que «cuando hablamos de zumo de naranja, lo cierto es que da igual la procedencia», recalca.

Y es que, si bien, es bueno beber zumo de naranja, ya que es una fuente rica en vitaminas C, A, ácido fólico y minerales como el potasio y el magnesio, lo cierto es que hay que hacerlo con moderación, ya que hay que tener en cuenta que al exprimir la fruta se elimina la fibra y se concentra el azúcar, por lo que su consumo debe ser moderado para evitar picos de glucosa e insulina, especialmente en niños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  3. 3 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  4. 4 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  7. 7 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un experto recuerda que el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»

Un experto recuerda que el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»