«Carnes extratiernas», el truco detrás del reclamo que deberías conocer

El nutricionista Miodrag Borges advierte del tratamiento tecnológico aplicado eb este tipo de carnes

L. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:45

¿Has comprado alguna vez carne con la etiqueta extratierna? El término puede sonar a un corte especial o a una pieza de calidad superior, pero la realidad es distinta. El nutricionista Miodrag Borges advierte de que se trata, en la mayoría de los casos, de un producto sometido a un «proceso industrial de ablandamiento para mejorar su textura».

Según Miodrag Borges, lo habitual es que a estas carnes se les inyecte una salmuera y se les añadan aditivos que ayudan a retener agua y a proporcionar una jugosidad artificial. En otras palabras: no es el animal ni el corte lo que las hace «extratiernas», sino un tratamiento tecnológico aplicado después.

El experto pone como muestra los escalopines de cerdo: un producto que contiene un 90% de lomo, pero al que se le añaden agua, sal, azúcar, aromas, especias, estabilizantes, antioxidantes y correctores de acidez. Con ello se consigue que el consumidor perciba una carne más jugosa… aunque en realidad, parte de lo que paga es agua con sal a precio de carne.

«Si consumo carne, lo que quiero es carne, sin añadidos»

El experto en nutrición, Miodrag Borges es tajante: «Si consumo carne, lo que quiero es carne, sin añadidos». Por eso, asegura que evita siempre que puede adobos, marinados o reclamos como este, en los que el consumidor corre el riesgo de pagar más por un producto menos natural.

La recomendación para los compradores es clara: leer la etiqueta con atención y comprobar el listado de ingredientes. Si además de carne aparecen aditivos o soluciones salinas, probablemente estés ante un producto «extratierno». Y conviene tenerlo en cuenta antes de pasar por caja.

