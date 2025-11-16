La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico

La menor detenida por matar a su cuñada en Aces, Candamo, permanece ingresada en el Hospital de San Agustín, en Avilés, después de que ... durante la madrugada sufriese una grave alteración psiquiátrica. La joven de 17 años se encuentra custodiada por agentes de la Guardia Civil en el complejo hospitalario, a donde llegó procedente del cuartel de Piedras Blancas. Está previsto que pase a disposición de la fiscalía de Menores una vez que reciba el alta médica.

Por su parte, el cadáver de su cuñada, de 20 años, será sometido hoy a la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, en Oviedo. La joven presentaba puñaladas en el abdomen causadas con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, que la agresora intentó ocultar tras la agresión, arrojándolo al tejado de una casa próxima.

Al parecer, la atacante habría protagonizado otros incidentes con anterioridad, aunque no con consecuencias tan nefastas. Tiene una hija de pocos meses con el hermano de la víctima y llevaba viviendo poco tiempo en la casa familiar de su pareja. En el pequeño pueblo de Candamo de poco más de cien habitantes ayer se echaban las manos a la cabeza al conocer el fatal desenlace de Natalia, a quien habían visto crecer. «Era una cría muy simpática, estaba en lo mejor de la vida, no merecía algo así...», lamentan sus vecinos.