Agentes de la Guardia Civil en la vivienda de Aces, en Candamo. Damián Arienza

La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico

La joven, de 17 años, fue trasladada por la Guardia Civil al Hospital de San Agustín de Avilés al sufrir una indisposición en los calabozos del cuartel de Piedras Blancas

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:09

La menor detenida por matar a su cuñada en Aces, Candamo, permanece ingresada en el Hospital de San Agustín, en Avilés, después de que ... durante la madrugada sufriese una grave alteración psiquiátrica. La joven de 17 años se encuentra custodiada por agentes de la Guardia Civil en el complejo hospitalario, a donde llegó procedente del cuartel de Piedras Blancas. Está previsto que pase a disposición de la fiscalía de Menores una vez que reciba el alta médica.

