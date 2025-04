«Llevábamos sacando carbón dos o tres meses, cada día llenábamos entre 44 y 50 vagones»

El compromiso de los agentes que lideran la investigación: «La verdad saldrá a la luz»

Los testimonios indican que el accidente se produjo cuando el turno avanzaba por el tercer piso, en dirección a los huecos posteados. La mina había estado cerrada el fin de semana lo que hacía aconsejable haber forzado la ventilación antes de entrar a trabajar. Los testigos indican que, en contra de lo que marca la normativa, no habría ido un vigilante por delante revisando las condiciones del aire.

El grupo que iba por detrás aseguró que el oxímetro pitó, marcando una presencia de oxigeno del 17%, cuando ya por debajo del 19% había que parar las labores y reforzar la ventilación. Trataron de avisar a los que iban en cabeza pero no hubo tiempo. La explosión lo arruinó todo. La incógnita es qué actuó de fuente de ignición, cuál fue la chispa o el calor que desató una explosión que, por sus efectos, no apunta a una concentración elevada de grisú. Prueba de ello es que la explosión no generó derrabes, solo un leve hundimiento.

Existe en toda mina una cadena de responsabilidades sobre la que ahora profundizarán los investigadores. Hay que verificar cómo actuó quien tenía la labor de supervisión del aire, el director facultativo al cargo de los trabajos y el administrador de Blue Solving, responsable de la seguridad laboral de la empresa.

Los supervivientes declararon a la Guardia Civil conscientes de que pueden contarlo, pero faltó poco. «No os preocupéis que la verdad acabará saliendo a la luz», comprometió uno de los investigadores.

A la Inspección General de Servicio del Principado le corresponderá aclarar el papel del Servicio de Minas. El responsable dejó sin consultar una dirección de email a la que llegó una denuncia contra la mina. El actuario encargado de Cerredo optó por no visitar la explotación en seis meses, aduciendo que como el único permiso que había era el de retirar chatarra existía poco riesgo en esas labores.