Lali Espósito: «Soy una vasca más; me he hinchado a beber txakoli» La actriz, cantante y compositora argentina ha hablado de su paso por San Sebastián en el podcast 'La Pija y la Quinqui'

M. S. Lunes, 6 de octubre 2025, 11:40

«Soy una vasca más», ha bromeado la actriz, cantante y compositora argentina, Lali Espósito, en el último podcast de Carlos Peguer y Mariang Maturana, 'La Pija y la Quinqui' cuando estos le han preguntado por su paso por el Festival de Cine de San Sebastián en el que la argentina de 33 años ha sido parte del jurado.

«¿Qué tal en San Sebastián? Que llevas ahí como 200 días», le han preguntado los presentadores del podcast, que cuenta con 215 mil seguidores en Youtube y que ha recibido a invitados que van desde la cantante Rosalía hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

«Soy vasca ya. 'egun on', 'eskerrik asko', 'txakoli'», eran algunas palabras que decía la actriz al azar. Aunque haciendo todavía más énfasis en la última. «El txakoli es un vino que probé por primera vez en San Sebastián, tengo entendido que es de ahí. Me he hinchado a beber txakoli», bromeaba la protagonista de la serie de Netflix 'Sky Rojo' y que también ha sido una de las invitadas recientemente a 'La Revuelta' de David Broncano.

Lali Espósito, jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

«¿Y lo que se come en esa ciudad?», continuaba diciendo Lali Espósito sobre su experiencia en San Sebastián, en donde estuvo diez días hospedada en el Hotel María Cristina. «Fue un honor estar en el Festival de Cine de San Sebastián, que fue el motivo principal por el que estuve ahí. Fui jurado junto a unos colegas tremendos. Viendo muchísimas películas maravillosas», continuaba.

La actriz continuó contando su experiencia, añadiendo que «estuve diez días viendo17 películas. O sea, una cosilla loca, pero linda», decía antes de volver a destacar lo bien que comió durante su estancia y lo mucho que le va a costar volver a dar conciertos. «Cómo he comido. Y ahora tengo que cantar y bailar y no sé cómo voy a hacer», decía refiriéndose a su gira 'Lali Tour 2025' con conciertos la semana pasada en Barcelona y Sevilla y su concierto programado esta noche en Madrid.