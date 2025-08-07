Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La imagen viralizada durante un concierto de Coldplay.

Cuando la 'kiss cam' choca con el derecho laboral y la privacidad

La infidelidad destapada en las pantallas gigantes de un concierto de Coldplay abre el debate sobre la protección de datos y las relaciones amorosas en la oficina

Malena Cortizo y Mikel Madinabeitia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:42

Es, sin duda, el culebrón del verano. Durante un concierto de Coldplay, la famosa 'kiss cam' captó a dos asistentes abrazados en actitud romántica. Lo ... que podría haber sido una anécdota simpática se convirtió en una historia viral cuando se descubrió que los protagonistas eran el CEO y la directora de Recursos Humanos de una empresa tecnológica estadounidense… y que ambos estaban casados con otras personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  3. 3 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  4. 4 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  5. 5 Detenido un conductor por atropellar a un agente de movilidad y darse a la fuga en Donostia
  6. 6 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  9. 9

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuando la 'kiss cam' choca con el derecho laboral y la privacidad

Cuando la &#039;kiss cam&#039; choca con el derecho laboral y la privacidad