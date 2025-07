Las consecuencias de la infidelidad que descubrió Coldplay: «Es el karma»

J. F. Viernes, 18 de julio 2025, 17:02 Comenta Compartir

Las imágenes ya han corrido como la pólvora de pantalla en pantalla por todo el mundo en cuestión de horas, y el silencio de sus protagonistas, Andy Byron, CEO de la millonaria empresa de software Astronomer, y su responsable de recursos humanos, Kristin Cabot, continúa, al menos de manera oficial. Tras ser captados in fraganti por la famosa 'Kiss cam' en el concierto de Coldplay este pasado miércoles abrazados, las reacciones se suceden, no solo en las redes sociales, sino con una broma del mismísimo Chris Martin en otro concierto.

El momento de la «pillada» ocurrió con total normalidad durante una de las canciones más conocidas de Coldplay, cuando la cámara conectada con las pantallas del estadio enfocó a Byron y Cabot. Al verse reflejados en las pantallas del estadio, la mujer llevó las manos a la cara y se agachó rápidamente. Por su parte, el CEO, al parecer, exclamó: «Dios mío, soy yo». Incluso el propio Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue testigo de la escena y comentó bromeando: «Oh, mirad a esos. O están teniendo una aventura o son muy tímidos», un comentario que, paradójicamente, solo contribuyó a la masiva viralización del video.

Comunicado sin confirmar y perfil en Linkedin suprimido

Con la noticia propagándose como la pólvora por los medios internacionales y las redes sociales, y con rumores de un falso comunicado circulando por internet, la presión para Andy Byron era inmensa. Horas después de que las imágenes fueran emitidas incluso en informativos de medio mundo, el empresario supuestamente ha emitido un comunicado para aclarar la situación cuya autoría no ha sido confirmada. Sí que se ha podido comprobar que ha borrado su perfil de Linkedin.

«Quiero reconocer el momento que ha estado circulando online y la decepción que ha causado», comienza el texto atribuido a Byron en el que explica que «lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desató en un escenario muy público». En este «mea culpa», Byron se disculpa «sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, como padre y como líder».

El empresario, que está casado y tiene dos hijos, y vive con su familia en Nueva York, mientras que diversas informaciones de medios estadounidenses apuntan a que su compañera de trabajo, Kristin Cabot, está separada desde 2022. El único rastro de los protagonistas en las redes sociales es que la esposa de Byron ha retirado dicho apellido en su perfil de Facebook.

Sus excompañeros lo celebran: «Es el karma»

Sin embargo, el comunicado no termina sin un peculiar reproche hacia el equipo de Coldplay y su cámara delatora. Byron expresó «lo preocupante que es que lo que debería haber sido un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento», añadiendo que, aunque respeta a los artistas y al público, espera que todos puedan reflexionar sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo. Este comunicado ha sido percibido como «un tanto extraño» por algunos, especialmente considerando que, según exempleados entrevistados por el 'New York Post', Byron no tiene fama de ser «un santo en la oficina», siendo descrito como un jefe «tóxico» y «agresivo».

De hecho, el escándalo ha sido recibido con cierto júbilo por parte de antiguos colaboradores. «Los grupos de exempleados están… todos riéndose a carcajadas y disfrutando muchísimo que lo hayan expuesto», reveló un excolaborador. «Es el karma», llegan a decir varios de sus antiguos compañeros. Ante la tormenta mediática y la crisis personal y profesional que enfrenta, Byron parece haber optado por el bajo perfil, cerrando incluso su cuenta de LinkedIn, en un intento de retirada silenciosa del ojo público.

La broma de Chris Martin

Tras el momento que ha dado la vuelta al mundo la 'kiss cam' siguió haciendo de las suyas en un concierto posterior celebrado en Boston, también con los comentarios del líder de Coldplay.

Chris Martin: Are you two a legitimate couple?



😭 pic.twitter.com/yCs7EMVhHm — Vero (@verorev13) July 17, 2025

Al ver a otra pareja en las pantallas volvió a intervenir: «Bueno, escuchad, ¿sois pareja también? ¿Sois una pareja legítima?», preguntó Chris Martin. Como no parecían reaccionar, añadió en inglés: «¿Entienden inglés?». Como seguían sin responder, añadía en castellano: «¿Habláis español?».