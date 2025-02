Un jugador de rugby del Biarritz podría ir a la cárcel por morder en la cara a un compañero que requirió 20 puntos de sutura

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:54 Comenta Compartir

Convusión en el mundo del rugby francés. Masivesi Dakuwaqa, jugador internacional por Fiji y que hasta ahora formaba parte de la plantilla del Biarritz Olympique Pays Basque de la segunda división francesa, podría terminar en la cárcel tras morder en la cara a su compañero de equipo, Pierre Pagés.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de enero tras una salida nocturna en la que participaron varios jugadores de la plantilla y que terminó con Masivesi Dakuwaga agrediendo en un club de Anglet a su compañero de equipo, quien tuvo que ser hospitalizado y requirió veinte puntos de sutura en la mejilla.

Unos incidentes por los que Dakuwaqa fue detenido y pasó 38 horas bajo custodia policial en la comisaría de la comuna de Bayona y por los que ahora, tras ser rescindido por el Biarritz, podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión.

Será a partir del 30 de mayo cuando un tirubal de Bayona juzgue al jugador de rugby por los hechos denunciados, en el marco de una comparecencia previa a la admisión de culpabilidad.

Según informaron diversos medios, el conflicto se habría desatado cuando algunos compañeros le aconsejaron a Dakuwaqa, de 31 años, que no condujera su vehículo tras haber consumido alcohol tras lo cual el deportista de Fiji habría roto la ventilla de un coche. En ese momento, cuando su compañero Pierre Pagès intentaba calmarlo, Dakuwaqa lo mordió en la mejilla derecha, provocándole heridas que requirieron 20 puntos de sutura.

Días después, el Biarritz Olympique a través de un comunicado anunciaba la rescisión del contrato del jugador, que había firmado un año más dos opcionales. «El BOPB anuncia la ruptura inmediata del contrato de Masivesi Dakuwaqa. Tras la investigación interna realizada, los hechos que se le imputan imposibilitan que continúe ligado a esta institución. El Biarritz Olympique desea reafirmar su compromiso con los valores del club y no hará más comentarios sobre esta decisión», señalaban.

Por su parte, Masivesi concedió una entrevista a L'Équipe para explicar lo ocurrido y mostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos. «Me gustaría disculparme con Pierre y con su familia. Esto nunca debería haber sucedido. Bebí demasiadas cervezas... Me perdí. Le juré a mi esposa que nunca más volvería a tocar una gota de alcohol por el resto de mi vida».

En sus declaraciones, el deportista confesó no recordaba nada de lo ocurrido y se mostró dolido por el daño causado. «No recuerdo lo que pasó. Me desperté en una celda de desintoxicación, sin mi camisa, preguntándome qué hacía allí. Sin ningún recuerdo. No lo sé. No recuerdo nada. ¿Por qué lo mordí? Es bastante inesperado. No lo sé. No lo entiendo. Le hice daño a alguien que no me había hecho nada. Perjudiqué a mi equipo... Deshonré mi nombre. Estoy torturado por el remordimiento. He perdido el sueño. Pienso todo el tiempo en Pierre».

El fiyiano, que juega como tercera línea en el Biarritz, será juzgado por el tribunal penal de Bayona el 30 de mayo y se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros. Años atrás, en 2016, fue parte del equipo de rugby seven de Fiji que derrotó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, obteniendo la primera medalla olímpica en la historia del país.

