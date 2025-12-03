La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros» La joven de Burgos, residente en Suiza ha explicado, a través de un vídeo en redes sociales, cómo es la vida laboral en el país de Europa Central

«No volvería a trabajar por 1.000 euros», admite Sara, una joven de 22 años originaria de Burgos que reside en suiza desde hace un par de años cuando decidió «irse a la aventura». La joven, ya asentada, ha explicado, a través de un vídeo en redes sociales, cómo es la vida laboral en el país de Europa Central.

Sara aterrizó en Suiza con la esperanza de encontrar unas condiciones laborales que le permitieran independizarse y «tener un futuro mejor». Empezó como 'au pair' «con jornadas de 7 de la mañana a 18.00 horas de la tarde», por un sueldo que apenas alcanzaba los 600 francos mensuales (unos 638 euros).

Sara nos cuenta su experiencia trabajando en Suiza: el día a día, oportunidades laborales para españoles y también los retos que se encuentra viviendo en otro país.

Tras haber superado la barrera del idioma, en su caso, el alemán, la joven ahora compagina dos empleos, uno en un supermercado y otro de camarera en un bar, y asegura que llega a cobrar hasta «5.000 francos al mes», algo más de 5.300 euros, «más de lo que gana un ingeniero en España», subraya sobre la situació laboral en Suiza, que acogió a un gran número de españoles entre las décadas de 1950 y 1970, que también llegaban en busca de oportunidades.

Suiza, el destino migratorio preferido de los jóvenes en los últimos años

La joven asegura que en un restaurante algunos clientes pueden llegar a dejar entre 800 y 1.000 francos solamente de propina, ya que «aquí la gente gana mucho dinero, entre 10.000, 8.000 y 7.000 francos al mes», detalla.

Es por ello, que la joven asegura que «yo no vuelvo a trabajar por mil euros. Trabajando de camarera y en supermercado estoy ganando más que un ingeniero en España. De hecho, no conozco a ningún ingeniero que gane 5.000 euros al mes».

Eso sí, vivir en Suiza no es fácil según la joven. «Aquí seguro que el primer día encuentras trabajo, pero hay que ser fuerte, seguir adelante y luchar por lo que quieres», dice una de las más de 130.000 ciudadanas españolas que residen en el país, un destino migratorio importante, especialmente para los jóvenes en los últimos años.