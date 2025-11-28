Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros Se trata de contratos de trabajo indefinidos en horario de lunes a viernes con remuneraciones que pueden superar los veinte euros la hora

Noruega se ha lanzado a la búsqueda de trabajadores con una nueva macrooferta de empleo que busca cubrir un centenar de puestos de trabajo en una gran piscifactoría de salmón ubicada en Kberva, en la región de Frøya.

Se trata de una oferta laboral puesta en marcha por compañía SalMar ASA, uno de los gigantes mundiales en la producción de salmón atlántico, que ha abierto 100 plazas de empleo con contratos de trabajo indefinido para los que no se requiere experiencia previa y cuyos sueldos se sitúan en torno a los tres mil euros mensuales.

Según la convocatoria difundida por Lanbide y la red EURES, los nuevos empleados se incorporarán en horarios de lunes a viernes como operarios de producción, participando en tareas de fileteado, empaquetado, control de calidad y mantenimiento de los estándares de higiene en las instalaciones de procesado.

Uno de los principales atractivos del empleo es el salario, fijado en 228,46 coronas noruegas por hora, lo que equivale a unos 19,86 euros/hora. Con una jornada semanal de 36,5 horas, el sueldo mensual estimado asciende a los 3.000 euros, pudiendo superar esa cifra gracias a los suplementos, como el que ofrecen en los turnos de tarde que cuenta con un plus del 20% adicional.

La oferta incluye además tres pausas por turno, una de ellas remunerada, acceso al gimnasio o la posibilidad de acceder a un servicio de comida por apenas dos euros diarios.

Otro de los elementos destacables es que no se exige formación específica ni experiencia previa, si bine la trayectoria en procesado alimentario o acuicultura se considera un plus. Sí es necesario, no obstante, contar con un nivel básico de inglés o noruego.

Desde la compañía aseguran también que al tratarse de puestos de trabajo indefinidos se valorará positivamente a aquellos candidatos interesados en establecerse en Noruega a largo plazo, en una oferta laboral habilitada hasta el 31 de enero de 2026.

