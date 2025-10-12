Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José García Montalvo será el ponente principal del congreso sobre zonas tensionadas de noviembre en Donostia. JESÚS SIGNES

José García Montalvo

Catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra

«Si bajan los precios pero crecen las colas para alquilar, no resuelves el problema»

Es uno de los expertos en vivienda más reconocidos del Estado y el próximo 19 de noviembre será el ponente principal del primer foro sobre zonas tensionadas en Donostia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

José García Montalvo (Valencia, 1964) será uno de los protagonistas del primer congreso internacional sobre zonas tensionadas que el Departamento de Vivienda organizará el próximo ... 19 de noviembre en Donostia, aunque este experto en Economía Aplicada avanza que las limitaciones de los precios del alquiler «pueden no compensar» si reducen la oferta de viviendas.

Te puede interesar

