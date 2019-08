Fallece una mujer en Bembibre tras recibir un disparo fectivos de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación. El suceso ha tenido lugar en el entorno de una familia de feriantes procedentes de Astorga LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 1 agosto 2019, 23:15

Una mujer, cuyos datos de filiación no han sido facilitados, ha fallecido este jueves en un posible nuevo caso de violencia de género según ha confirmado diferentes fuentes, si bien no se descartan otras posibilidades.

El suceso ha tenido lugar pasadas las seis y media de la tarde en la pequeña localidad berciana de Las Ventas de Albares. Allí, y en circunstancias que ahora son investigadas por la Guardia Civil, una persona ya identificada habría disparado un arma de fuego sobre la mujer impactando directamente en el pecho de la fallecida, de 29 años de edad. La investigación concluye inicialmente que ésta es la hipótesis más factible si bien la herida de la fallecida sería compatible con otro tipo de armas.

La mujer, según diferentes fuentes, pertenecería a un núcleo de feriantes que habían llegado al lugar desde la localidad de Astorga para participar en las fiestas de Las Nieves. Tras el suceso, la mujer fue trasladada al centro de salud de Bembibre por un hombre de unos 30 años, donde finalmente ha fallecido. Fue sobre las 18:30 horas de la tarde cuando un hombre de 30 años se presentó en el centro de salud de Bembibre con el cuerpo de una mujer en brazos. El varón, en estado de shock, apenas ha podido argumentar lo sucedido por lo que se ha trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Judicial quienes han procedido a avanzar en la investigación en el propio centro de salud.

Diferentes fuentes han remarcado que «presuntamente se trata de una muerte violenta» si bien la investigación no está cerrada. Desde la Subdelegación del Gobierno de León se ha remarcado, por su parte, que «la investigación no descarta ninguna posibilidad» y ha asegurado que no se facilitará información hasta que se determine de forma exacta lo sucedido.

Objetivo: determinar el autor

Efectivos de la Guardia Civil intentan determinar quién es el autor material del disparo que acabó con la vida de la mujer de 29 años.

De momento y aún sin cargos se toma declaración en el cuartel de la Guardia Civil a la persona de 30 años que trasladó a la mujer herida hasta el centro de salud de Bembibre.

Hasta el lugar del fallecimiento se ha desplazado este jueves tanto la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, como el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Courel. Ambos han pedido cautela a la espera de que la investigación avance.