Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada El Seprona también atribuye imprudencia a otras seis personas por presuntos delitos de incendio forestal en la provincia de Cáceres

R.H. Viernes, 10 de octubre 2025, 10:19 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga en la provincia de Cáceres a siete personas por imprudencia por presuntos delitos de incendio forestal. Los agentes, pertenecientes al servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, señalan que el origen de los fuegos que han esclarecido son diversos, desde un cañón detonador utilizado como espantapájaros hasta chispas provocadas por herramientas como una radial o por la fricción con el asfalto de la rampa desplegada de un vehículo de transporte de animales, tendidos eléctricos defectuosos o el uso de humo para la caza de conejos.

Estos son los incendios forestales por los que investigan a las siete personas:

1 17 de junio de 2025 Valdecañas de Tajo

Se produjo un incendio forestal que afectó a 62,20 hectáreas de matorral y monte bajo. La investigación de causas dio como resultado que el incendio había sido provocado por un árbol ornamental que, tras rozar con el tendido eléctrico, había provocado la ignición de las ramas que cayeron incendiadas al suelo. El responsable de la línea eléctrica fue investigado por un supuesto delito imprudente de incendio forestal, por falta de labores de limpieza de la línea.

2 13 de julio de 2025 Miajadas

Un incendio afectó a unas 22 hectáreas de superficie forestal. Las diligencias permitieron localizar el origen del fuego y vincularlo a la utilización de humo para la caza de conejos en madriguera. Tras identificar a los presuntos implicados, se investigó a uno de ellos por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

3 16 de julio de 2025 Abertura

El fuego se inició en el interior de una planta fotovoltaica y se extendió a 440 hectáreas de terreno de monte bajo y encinar. La colaboración con los técnicos del Infoex fue decisiva para determinar la falta de cumplimiento de las medidas de prevención de incendios exigidas en su memoria técnica.

4 31 de julio de 2025 Montánchez

En la zona de Santo Domingo, del término municipal de esta localidad, un incendio calcinó 5.000 m² de pastos, alcornoques y retamas, afectando a varias parcelas. La investigación situó el origen del fuego en una herramienta radial empleada para cortar material metálico, cuyas chispas alcanzaron el pasto seco circundante provocando la ignición. El responsable de los trabajos fue investigado por un incendio forestal cometido por imprudencia.

5 30 de agosto de 2025 Belvis de Monroy

El uso de una radial para cortar varillas metálicas originó un incendio que afectó a 1,65 hectáreas de pasto. Se investigó al autor por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

6 3 de septiembre de 2025 Santiago del Campo

Un cortocircuito en un tendido eléctrico improvisado provocó un incendio que calcinó 7,73 hectáreas de pasto y retamas. El cable, tendido sin protección sobre el suelo para alimentar un motor, generó las chispas que iniciaron el fuego. La persona responsable fue investigada por un supuesto delito de incendio forestal por imprudencia.

7 11 de septiembre de 2025 Trujillo

Un cañón detonador de gas utilizado como espantapájaros causó un incendio que afectó a 1,6 hectáreas de viñedo y pastos. Las detonaciones se producían sobre abundante material combustible, lo que generó las llamas. El propietario del dispositivo fue investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia.

8 15 de septiembre de 2025 Diversas localidades

Un camión de transporte de ganado circuló con la rampa desplegada durante más de 17 kilómetros, emitiendo chispas al rozar con el asfalto. El resultado: 29 incendios forestales a lo largo de las carreteras EX-373 y EX-390, con unas 105 hectáreas calcinadas. El conductor fue investigado por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave.

Seis detendios y 17 investigados

Las investigaciones continúan abiertas, «manteniéndose varias líneas de trabajo para esclarecer otros incendios forestales, aún bajo análisis, sin descartar nuevas detenciones o diligencias en las próximas semanas», detallan desde la guardia Civil.

Con estas actuaciones, «el Seprona de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, durante el verano de 2025, a seis detenidos y diecisiete investigados en la provincia de Cáceres, tratándose de un balance que refleja el esfuerzo continuado del Cuerpo en la prevención y persecución de conductas que ponen en riesgo el patrimonio natural y la seguridad de la ciudadanía», señalan desde el instituto armado.