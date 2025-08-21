La extraña invasión de gallinas que sufre una ciudad frecuentada por miles de vascos en verano Más de 700 pollos, gallos y gallinas inundan Torrevieja sin control, y con un problema añadido: la empresa encargada de retirarlas de los espacios públicos ha renunciado al contrato porque no tiene a dónde llevarlas

Iñigo Galparsoro San Sebastián Jueves, 21 de agosto 2025, 16:41

Torrevieja está dando mucho que hablar este verano. Y no sólo porque esta localidad haya vuelto a cuadruplicar su población en los meses de julio y agosto, pasando de 105.000 a 460.000 habitantes en un abrir y cerrar de ojos. Su clima privilegiado, sus amplias playas y la variedad de atractivos turísticos que ofrece continúan siendo muy bien valorados, lo que explica en gran parte que se haya convertido en uno de los destinos favoritos de los vascos en la época estival.

Este año, sin embargo, la ciudad alicantina ha añadido un nuevo 'aliciente' para todo tipo de turistas y visitantes: la sorprendente invasión de 700 aves que deambulan por todos los espacios públicos, con total libertad y sin ningún tipo de control. Esto multiplica el riesgo de accidentes, genera molestias y aumenta la suciedad, y todo apunta a que la situación no cambiará a corto plazo.

El origen del problema se remonta a 2014, caundo alguien abandonó cerca de 40 ejemplares en el parque Las Naciones de Torrevieja. Su negligencia, la buena voluntad de los vecinos al darles de comer y las agradables temperaturas de la ciudad alicantina hicieron el resto: las aves se asentaron y comenzaron a reproducirse a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Resultado? Una década después, el número de ejemplares se había multiplicado hasta los 700…

Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Torrevieja se puso manos a la obra y sacó a licitación un contrato para la retirada de los animales, siguiendo las condiciones que establece la ley de Protección Animal. El pliego conllevaba el «control, recogida en vivo y traslado a santuarios y granjas escuelas sostenibles» de los ejemplares por un montante de 26.300 euros durante un año. La firma ganadora aceptó, y por un importe incluso menor (19.600 euros). Sin embargo, tal y como ha anunciado recientemente la edil de Bienestar Animal, Concha Sala, la empresa no había tenido en cuenta una condición: también «tenía que llevar las aves a lugar seguro». Y ese era el gran problema: no sabía a dónde. Ello ha provocado la renuncia de la firma, de ahí que el Ayuntamiento de Torrevieja no tendrá otra que contactar con una segunda empresa para retirar a los animales de la vía pública.

Las grandes 'beneficiadas', al menos hasta septiembre, seguirán siendo las 700 gallinas, gallos y pollos que pasean libremente por todos los espacios públicos de Torrevieja. Vecinos y turistas tendrán que aprender a convivir con estos inesperados protagonistas del verano: unos esquivando aves al salir a la calle, y otros posando para selfies con las que, parece, han decidido gobernar la ciudad… al menos hasta que se cansen de tanto paseo.